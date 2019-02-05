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UTair, тарифный план Премиум
Mastercard World Black Edition «UTair» — Банк «ФК Открытие»
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 30 000 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
- для путешествий
программа UTair Status: начисление бонусных миль за покупки по карте на сумму до 300 000 руб. в месяц, которые можно расходовать на наградные полеты или повышение класса обслуживания на рейсах авиакомпании UTair, на проживание в отелях и другие товары и услуги партнеров программы
- 700 приветственных миль;
- 2 мили за каждые потраченные 150 руб.;
- статус Silver на 2 года;
- макс. сумма покупок в одной категории для исчисления бонусов - 300 000 руб. в месяц (1 000 000 руб. в месяц по отдельным категориям покупок - путешествия, лечение, ювелирные украшения и др.)
Выпуск и обслуживание
0 - 30 000 ₽
по 2 500 руб. в месяц, плата не взимается, при выполнении одного из "минимальных требований":
- среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 1 000 000 руб. и сумма покупок от 0 руб. в месяц;
- среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 600 000 руб. и сумма покупок в месяц более 50 000 руб.;
- сумма ежемесячных поступлений на счет карты от 200 000 руб. и сумма покупок от 50 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 250 руб.;
- 0% в банкоматах банка Траст;
- 0% в любых банкоматах при выполнении одного из "минимальных требований"
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 250 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 400 000 руб. в месяц / до 1 200 000 руб. в день и до 3 000 000 руб. в месяц при выполнении одного из "минимальных требований"
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 511% годовых;
- СМС-информирование, полис ВЗР, консьерж-сервис - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 1-й запрос бесплатно, далее 60 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
- 5 дополнительных карт бесплатно;
- бесплатный трансфер от/до аэропорта/вокзала 2 раза в год при выполнении одного из "минимальных требований";
- сервис доступа в VIP-залы аэропортов Lounge Key, бесплатное посещение VIP-залов при выполнении одного из "минимальных требований";
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное обслуживание и выдача наличных в любых банкоматах при выполнении требований банка;
- бонусная программа;
- привилегии для путешественников - бесплатный трансфер, сервис доступа в VIP-залы аэропортов Lounge Key
Особые ограничения
- бесплатная доставка карты по 28 городам РФ (см. сайт банка)
Дата актуализации
05.02.2019 12:54
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
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Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
- Адрес
- 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
- Сайт
- www.open.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 700-78-77 — единая справочная служба