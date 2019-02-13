Оренбург, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Универсальная
MasterCard Standard — Оренбург
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 200 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- возможность привязки к Apple Pay / Google Pay
Начисление процентов на остаток средств на счете
4%
4% годовых начисляются при совершении безналичных операций на сумму не менее 10 000 руб. в месяц; ежемесячная капитализация процентов
Выпуск и обслуживание
1 200 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - до 4 000 руб. в месяц, 1%, мин. 100 руб. - более 4 000 руб. в месяц
- 0% - в банкоматах банка Русь
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 100 руб.
- 0% - в ПВН банка Русь
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 7 000 долл. в сутки
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 55 руб. в месяц;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ;
- неустойка за технический овердрафт - 36,5% годовых;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб., в банкомате банка Русь - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- отсутствие комиссии за снятие до 4 000 руб. в месяц в банкоматах сторонних банков;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах (свыше 4 000 руб. в месяц) / ПВН сторонних банков
Минусы
- высокая стоимость обслуживания карты
Дата актуализации
13.02.2019 15:41
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Универсальная» в 21 городе России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Оренбург»
- Адрес
- 460024, г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 25
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Оренбург
- Телефоны
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(3532) 77-95-22