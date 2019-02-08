Дебетовая Platinum+
- стоимость обслуживания 5 000 ₽
- cash back до 5%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 76 $
- cash back до 5%
- стоимость обслуживания 67 €
- cash back до 5%
- Mastercard Platinum
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- 5% от операций на сумму не более 60 000 руб. в месяц в категориях "Автомойки", "Книжные магазины", "Рестораны и кафе";
- 1% от суммы остальных покупок
ограничений по сумме возврата нет
со 2-года: ** 0 / 5 000 руб.**; со 2-го года комиссия за обслуживание не взимается при покупках от 50 000 руб. за предыдущий год или при среднемесячном перечислении заработной платы за предыдущий год от 100 000 руб.
со 2-года: ** 0 / 5 000 руб. (эквивалент)**; со 2-го года комиссия за обслуживание не взимается при покупках от 50 000 руб. (эквивалент) за предыдущий год или при среднемесячном перечислении заработной платы за предыдущий год от 100 000 руб. (эквивалент);
стоимость 1-го года обслуживания указана в эквиваленте по курсу ЦБ
со 2-года: ** 0 / 5 000 руб. (эквивалент)**; со 2-го года комиссия за обслуживание не взимается при покупках от 50 000 руб. (эквивалент) за предыдущий год или при среднемесячном перечислении заработной платы за предыдущий год от 100 000 руб. (эквивалент);
стоимость 1-го года обслуживания указана в эквиваленте по курсу ЦБ
0%
0%
- 1%
- 0% - в банкоматах Газпромбанка
- 1%
- 0% - в ПВН Газпромбанка
0%
0%
- 1%
- 0% - в банкоматах Газпромбанка
- 1%
- 0% - в ПВН Газпромбанка
0%
0%
- 1%
- 0% - в банкоматах Газпромбанка
- 1%
- 0% - в ПВН Газпромбанка
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб., в банкоматах Газпромбанка - бесплатно;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ;
- комиссия за конвертацию - 1% от суммы операции при снятии / внесении денежных средств, 0,5% - при безналичных операциях;
- проценты, начисляемые на сумму неразрешенного овердрафта - 27% годовых;
- страхование путешествий, непредвиденные медицинские расходы на сумму 30 000 евро - бесплатно
- не требуется
- не требуется
- наличие cash back;
- бесплатное СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете для карт в рублях;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;
- отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах и кассах банка-партнера
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
- Сайт
- www.severgazbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Вологда
- Телефоны
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8 800 700-25-52 — единая справочная служба(8172) 57-35-73