Вход
Севергазбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Platinum+

MasterCard Platinum — Севергазбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 5 000 ₽
  • cash back до 5%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Cash Back
от 1 до 5%
  • 5% от операций на сумму не более 60 000 руб. в месяц в категориях "Автомойки", "Книжные магазины", "Рестораны и кафе";
  • 1% от суммы остальных покупок

ограничений по сумме возврата нет

Начисление процентов на остаток средств на счете
от 4% до 7%
4% годовых начисляются на остаток от 45 000 до 100 000 руб. в течение месяца и при безналичный обороте от 30 000 до 50 000 руб., 7% годовых - на остаток на счете в течение месяца от 100 000 руб. и безналичном обороте более 50 000 руб.; на остаток свыше 1 000 000 руб. начисляется 4% годовых; проценты не начисляются на неснижаемый остаток в течение месяца менее 45 000 руб. или безналичный оборот менее 30 000 руб.
Выпуск и обслуживание
5 000 ₽

со 2-года: ** 0 / 5 000 руб.**; со 2-го года комиссия за обслуживание не взимается при покупках от 50 000 руб. за предыдущий год или при среднемесячном перечислении заработной платы за предыдущий год от 100 000 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%
  • 0% - в банкоматах Газпромбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%
  • 0% - в ПВН Газпромбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 500 000 руб. в сутки, 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб., в банкоматах Газпромбанка - бесплатно;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ;
  • комиссия за конвертацию - 1% от суммы операции при снятии / внесении денежных средств, 0,5% - при безналичных операциях;
  • проценты, начисляемые на сумму неразрешенного овердрафта - 27% годовых;
  • страхование путешествий, непредвиденные медицинские расходы на сумму 30 000 евро - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете для карт в рублях;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;
  • отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах и кассах банка-партнера
Дата актуализации
08.02.2019 15:13
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Platinum+» в 34 городах России
7 844
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
Сайт
www.severgazbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Вологда
Отделения 4
Банкоматы 41
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-25-52 — единая справочная служба
(8172) 57-35-73