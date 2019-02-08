76 $

со 2-года: ** 0 / 5 000 руб. (эквивалент)**; со 2-го года комиссия за обслуживание не взимается при покупках от 50 000 руб. (эквивалент) за предыдущий год или при среднемесячном перечислении заработной платы за предыдущий год от 100 000 руб. (эквивалент);

стоимость 1-го года обслуживания указана в эквиваленте по курсу ЦБ