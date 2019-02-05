Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Black Edition Технологические особенности технология 3D Secure

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бесконтактные платежи (PayPass) Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Бонусы для путешествий программа РЖД Бонус: начисление бонусных баллов за покупки по карте на сумму до 150 000 руб. в месяц, которые можно расходовать на билеты: 1 500 приветственных баллов;

2 балла за каждые потраченные 50 руб. при оплате товаров и услуг;

макс. сумма покупок в одной категории для исчисления бонусов - 300 000 руб. в месяц (1 000 000 руб. в месяц по отдельным категориям покупок - путешествия, лечение, ювелирные украшения и др.) Выпуск и обслуживание 0 - 30 000 ₽ по 2 500 руб. в месяц, плата не взимается, при выполнении одного из "минимальных требований": среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 1 000 000 руб. и сумма покупок более 0 руб. в месяц;

среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 600 000 руб. и сумма покупок в месяц более 50 000 руб.;

сумма ежемесячных поступлений на счет карты от 200 000 руб. и сумма покупок от 50 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 250 руб.

0% в банкоматах банка Траст;

0% в любых банкоматах при выполнении одного из "минимальных требований" в отчетном месяце Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 250 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 400 000 руб. в месяц; при выполнении одного из "минимальных требований" - до 1 200 000 руб. в день и до 3 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 511% годовых;

СМС-информирование, полис ВЗР, консьерж-сервис - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 1-й запрос бесплатно, далее 60 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);

5 дополнительных карт бесплатно;

бесплатный трансфер от/до аэропорта/вокзала 2 раза в год при выполнении одного из "минимальных требований";

сервис доступа в VIP-залы аэропортов Lounge Key, бесплатное посещение VIP-залов при выполнении одного из "минимальных требований";

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможно бесплатное обслуживание;

бесплатная выдача наличных в сторонних банкоматах при выполнении установленных банком требований;

бонусная программа;

привилегии для путешественников - бесплатный трансфер, сервис доступа в VIP-залы аэропортов Lounge Key Особые ограничения бесплатная доставка карты по 28 городам РФ (см. сайт банка) Дата актуализации 05.02.2019 13:04 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.