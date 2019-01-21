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Ноосфера, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Премиальная

Премиальная

Мир Премиальная — Ноосфера
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 4 000 ₽
  • cash back 0,9%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Cash Back
0,9%

от суммы покупок без ограничений по сумме возврата

Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
5% годовых начисляются на остаток более 100 000 руб.; проценты не начисляются на остаток менее 100 000 руб.
Выпуск и обслуживание
4 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0% - в пределах ежедневного лимита, свыше 1,5%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0,5% - в пределах ежедневного лимита, свыше 1,5%

Снятие наличных в ПВН других банков

1% - в пределах ежедневного лимита, свыше 1,5%

Лимиты по операциям
снятие наличных через кассы и банкоматы банка - 5 000 000 руб. в месяц, 300 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 10 руб.;
  • штраф за неразрешенный овердрафт по счету - 73% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • невысокая комиссия за снятие в устройствах сторонних банков;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания карты;
  • проценты начисляются только при хранении крупной суммы на счете;
  • срок действия карты 6 лет
Дата актуализации
21.01.2019 07:50
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Премиальная» в 5 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Ноосфера»
Адрес
649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Коммунистический пр-т, д. 26
Отделения и банкоматы
в вашем городе Горно-Алтайск
Отделения 2
Банкоматы 2
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Телефоны
(38822) 2-69-15