Справка Banki.ru

Банк был учрежден в 1994 году в форме акционерного общества закрытого типа под наименованием акционерный коммерческий инвестиционный банк развития горно-алтайского эколого-экономического региона «Ноосфера». В 2011 году банк получил свое действующее наименование — ЗАО «АКБ «Ноосфера». С августа 2005 года финансовое учреждение является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. В июне 2014 года Банк России привлекал кредитное учреждение к административной ответственности за неисполнение требований, предусмотренных частью первой 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в результате чего был оштрафован.

В январе 2015 года организационно-правовая форма была изменена на акционерное общество.

Ранее бенефициарами банка выступали владелец и президент банка АО «АКИБ «Образование» Юрий Айрапетян (48,71%), владелец и председатель правления банка АО «АКИБ «Образование» Александр Мираков (48,71%), Константин Криворученко (1,31%), Игорь Гранов (1,17%), Александр Ползиков (0,1%).

На текущий момент председатель совета директоров Александр Ползиков контролирует 47,83% акций банка, Леонид Цветков — 29,26%, Виталий Камболов — 20,43%, председателю правления, члену совета директоров Константину Криворученко принадлежит 1,31% (доверительный управляющий — его супруга, член совета директоров Елена Криворученко), Игорю Гранову — 1,17%.

Помимо головного офиса в Горно-Алтайске, банк представлен четырьмя дополнительными офисами, расположенными в населенных пунктах Республики Алтай, и одним операционным офисом в Новосибирске. Списочная численность персонала банка на 1 апреля 2018 года — 98 сотрудник. Банк располагает тремя собственными банкоматами.

Частным лицам банк предлагает линейку вкладов, потребительское кредитование, денежные переводы без открытия счета («Золотая Корона», Western Union), пластиковые карты («Золотая Корона», «Мир»), аренду сейфовых ячеек.

Юридическим лицам доступны РКО, размещение средств на депозиты, кредитование, инкассация, валютный контроль, интернет-банкинг. В числе клиентов банка в различные периоды замечены СПК «Абайский», ФГУП «Алтайское экспериментальное сельское хозяйство», МУП «Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей», ООО «Горно-Строй», ООО «Свободный», СПК Племзавод «Теньгинский», МУП «Тепловодстрой Сервис», ООО «Чойское дорожное ремонтно-строительное управление» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 5,1% (или 97,2 млн рублей), составив 1,8 млрд рублей на 01.07.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей прочих активов и выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 44,2% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 38,1% до 25,7%, при этом их номинальный объем сократился на 260,3 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 32,7% до 44,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 175,5 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 314,7 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 3,1% (или 10,1 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 17,5% и 82,5% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 31,24% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 44,5% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 79,9% и 20,1% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 23,6% до 28,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 59,4 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 2,5% до 7,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 82,8 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 43,7% до 44,5%, при этом их номинальный объем сократился на 28,1 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 6,8% до 12,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 98,1 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);

• доля прочих активов сократилась c 23,1% до 7,2%, при этом их номинальный объем сократился на 309 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 508,6 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 59,4 млн рублей (или 13,2%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 88,5%. Согласно отчетности по РСБУ за I квартал 2018 года, основной объем корпоративных ссуд был выдан предприятиям, осуществляющим деятельность в следующих отраслях экономики: оптовая и розничная торговля — 34,6%, транспорт и связь — 12,6%, строительство — 12,4%, операции с недвижимостью — 5,4%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 55,8%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 6,4% до 6,2%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 23,3%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 922,6 млн рублей (181,4% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 801,5 млн рублей, из которых 800 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 50,6 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 3,1 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 6,4 млн рублей.

Совет директоров: Александр Ползиков (председатель), Константин Криворученко, Елена Криворученко, Сергей Фефелов, Елена Соломонова.

Правление: Константин Криворученко (председатель), Любовь Цындренко, Светлана Бесчасная, Тамара Писарева (главный бухгалтер), Лариса Изикаева.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru