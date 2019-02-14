Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее 30 календарных дней до окончания срока вклада Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при других условиях +0,25 п.п. для физических лиц, заключивших с банком договор срочного банковского вклада, по которому последний день срока вклада приходится на период с 09.01.2019г. по 31.03.2019г. Автопролонгация невозможна Дата актуализации 22.01.2019 11:44

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.