Универсальный
Ноосфера,
Ноосфера вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,10%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
153 ₽
Ставка
6,1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 365 дней
|от 5 000 ₽
|5,4
|6,1
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
не позднее 30 календарных дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
+0,25 п.п. для физических лиц, заключивших с банком договор срочного банковского вклада, по которому последний день срока вклада приходится на период с 09.01.2019г. по 31.03.2019г.
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 22.01.2019 11:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный» в 5 городах России
5 718
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Ноосфера»
- Адрес
- 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Коммунистический пр-т, д. 26
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Горно-Алтайск
- Телефоны
-
(38822) 2-69-15
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|Юбилейный
|6,75
|5 000 ₽
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