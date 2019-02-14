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Универсальный

Ноосфера,

Ноосфера вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,10%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
153
Ставка
6,1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 365 дней
от 5 000 ₽ 5,4 6,1 6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее 30 календарных дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях

+0,25 п.п. для физических лиц, заключивших с банком договор срочного банковского вклада, по которому последний день срока вклада приходится на период с 09.01.2019г. по 31.03.2019г.

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
22.01.2019 11:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный» в 5 городах России
5 718
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Ноосфера»
Адрес
649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Коммунистический пр-т, д. 26
Отделения и банкоматы
в вашем городе Горно-Алтайск
Отделения 2
Банкоматы 2
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Телефоны
(38822) 2-69-15

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