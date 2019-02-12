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Московский Индустриальный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Премиальная

Мир Премиальная

Мир Премиальная — Московский Индустриальный Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 2 000 ₽
  • cash back до 10%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи
Cash Back
от 1 до 10%
  • 10% от операций в категории "Заправки";
  • 5% от покупок в категориях "Рестораны" и бары";
  • 1%, макс. 5 000 руб. в месяц (безналичный оборот по карте в течение месяца от 20 000 руб.);
  • до 10% по временным акциям
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 5% до 6%
5% годовых при минимальном остатке 50 000-150 000 руб., 6% годовых - свыше 150 000 руб.
Выпуск и обслуживание
2 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии до 50 000 руб. в месяц;
  • 1%, мин. 199 руб. при сумме снятия свыше 50 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 199 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • 2 дополнительные карты - бесплатно;
  • конвертация - по курсу НСПК;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 48% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
  • СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • бесплатное получение наличных в любых банкоматах до 50 000 руб. в месяц;
  • начисление процентов на остаток;
  • cash back
Особые ограничения
  • cash back начисляется только при сумме покупок от 20 000 руб. в месяц;
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
12.02.2019 10:20
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир Премиальная» в 113 городах России
4 050
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Справочная информация
ПАО «Московский Индустриальный банк»
Адрес
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
Сайт
www.minbank.ru
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Телефоны
8 800 100-74-74 — единая справочная служба