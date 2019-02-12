Московский Индустриальный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Премиальная
Мир Премиальная
Мир Премиальная — Московский Индустриальный Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 2 000 ₽
- cash back до 10%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи
Cash Back
от 1 до 10%
- 10% от операций в категории "Заправки";
- 5% от покупок в категориях "Рестораны" и бары";
- 1%, макс. 5 000 руб. в месяц (безналичный оборот по карте в течение месяца от 20 000 руб.);
- до 10% по временным акциям
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 5% до 6%
5% годовых при минимальном остатке 50 000-150 000 руб., 6% годовых - свыше 150 000 руб.
Выпуск и обслуживание
2 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии до 50 000 руб. в месяц;
- 1%, мин. 199 руб. при сумме снятия свыше 50 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 199 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- 2 дополнительные карты - бесплатно;
- конвертация - по курсу НСПК;
- плата за неразрешенный овердрафт - 48% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- бесплатное получение наличных в любых банкоматах до 50 000 руб. в месяц;
- начисление процентов на остаток;
- cash back
Особые ограничения
- cash back начисляется только при сумме покупок от 20 000 руб. в месяц;
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
12.02.2019 10:20
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир Премиальная» в 113 городах России
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Справочная информация
ПАО «Московский Индустриальный банк»
- Адрес
- 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
- Сайт
- www.minbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 100-74-74 — единая справочная служба