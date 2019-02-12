Обслуживание карты Тип карты Мир Премиальная Технологические особенности чип

бесконтактные платежи Cash Back от 1 до 10% 10% от операций в категории "Заправки";

5% от покупок в категориях "Рестораны" и бары";

1%, макс. 5 000 руб. в месяц (безналичный оборот по карте в течение месяца от 20 000 руб.);

до 10% по временным акциям Начисление процентов на остаток средств на счете 5% годовых при минимальном остатке 50 000-150 000 руб., 6% годовых - свыше 150 000 руб. от 5% до 6% Выпуск и обслуживание 2 000 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии до 50 000 руб. в месяц;

1%, мин. 199 руб. при сумме снятия свыше 50 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 199 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация 2 дополнительные карты - бесплатно;

конвертация - по курсу НСПК;

плата за неразрешенный овердрафт - 48% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

СМС-информирование - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

бесплатное получение наличных в любых банкоматах до 50 000 руб. в месяц;

начисление процентов на остаток;

cash back Особые ограничения cash back начисляется только при сумме покупок от 20 000 руб. в месяц;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 12.02.2019 10:20 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.