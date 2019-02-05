Обслуживание карты

Тип карты

на выбор Visa Signature

Mastercard World Black Edition

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay

Бонусы другое программа лояльности Openbonus: начисление бонусов за покупки по карте, за счет накопленных Openbonus можно возместить до 100% стоимости любой покупки суммой от 3 000 руб. из расчета 1 Openbonus=1 руб., начисление по основной и всем дополнительным Opencard: 3% от всех покупок в первый месяц;

до 3% на все покупки со второго месяца: 1% - при сумме покупок более 5 000 руб. в месяц; +1% - при сумме платежей в интернет и мобильном банке более 1 000 руб. в месяц; +1% - при минимальном суммарном остатке более 100 000 руб. в месяц или при наличии кредитной карты Opencard, если задолженность по ней в платежном периоде, совпадающем по датам с отчетным месяцем, погашалась в сумме, не превышающей чем на 1 000 руб. минимальный ежемесячный платеж;

макс. лимит начисления Openbonus - 15 000 в месяц

Выпуск и обслуживание 0 - 30 000 ₽ по 2 500 руб. в месяц, плата не взимается, при выполнении одного из "минимальных требований": среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 1 000 000 руб. и совершении одной и более покупок по карте;

среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 600 000 руб. и сумма покупок в месяц более 50 000 руб.;

сумма ежемесячных поступлений на счет карты от 200 000 руб. и сумма покупок от 50 000 руб.

Выпуск и обслуживание 0 - 480 $ по 40 долл. в месяц, плата не взимается, при выполнении одного из "минимальных требований" (в эквиваленте): среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 1 000 000 руб. и совершении одной и более покупок по карте;

среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 600 000 руб. и сумма покупок в месяц более 50 000 руб.;

сумма ежемесячных поступлений на счет карты от 200 000 руб. и сумма покупок от 50 000 руб.

Выпуск и обслуживание 0 - 480 € по 40 евро в месяц, плата не взимается, при выполнении одного из "минимальных требований" (в эквиваленте): среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 1 000 000 руб. и совершении одной и более покупок по карте;

среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 600 000 руб. и сумма покупок в месяц более 50 000 руб.;

сумма ежемесячных поступлений на счет карты от 200 000 руб. и сумма покупок от 50 000 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 250 руб.;

0% в банкоматах банка Траст, Бинбанка;

0% в любых банкоматах при выполнении одного из "минимальных требований"

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 250 руб.;

0% в ПВН банка Траст

Лимиты по операциям снятие наличных: до 400 000 руб. в месяц / до 1 200 000 руб. в день и до 3 000 000 руб. в месяц при выполнении одного из "минимальных требований"

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 250 руб.;

0% в банкоматах банка Траст, Бинбанка;

0% в любых банкоматах при выполнении одного из "минимальных требований"

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 250 руб.;

0% в ПВН банка Траст

Лимиты по операциям снятие наличных: до 8 000 долл. в месяц / до 24 000 долл. в день и до 60 000 долл. в месяц при выполнении одного из "минимальных требований"

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 250 руб.;

0% в банкоматах банка Траст, Бинбанка;

0% в любых банкоматах при выполнении одного из "минимальных требований"

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 250 руб.;

0% в ПВН банка Траст

Лимиты по операциям снятие наличных: до 8 000 евро в месяц / до 24 000 евро в день и до 60 000 евро в месяц при выполнении одного из "минимальных требований"