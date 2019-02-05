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Банк «ФК Открытие», дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Opencard Премиум

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 30 000 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Signature
  • Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
  • другое

программа лояльности Openbonus: начисление бонусов за покупки по карте, за счет накопленных Openbonus можно возместить до 100% стоимости любой покупки суммой от 3 000 руб. из расчета 1 Openbonus=1 руб., начисление по основной и всем дополнительным Opencard:

  • 3% от всех покупок в первый месяц;
  • до 3% на все покупки со второго месяца: 1% - при сумме покупок более 5 000 руб. в месяц; +1% - при сумме платежей в интернет и мобильном банке более 1 000 руб. в месяц; +1% - при минимальном суммарном остатке более 100 000 руб. в месяц или при наличии кредитной карты Opencard, если задолженность по ней в платежном периоде, совпадающем по датам с отчетным месяцем, погашалась в сумме, не превышающей чем на 1 000 руб. минимальный ежемесячный платеж;
  • макс. лимит начисления Openbonus - 15 000 в месяц
Выпуск и обслуживание
0 - 30 000 ₽

по 2 500 руб. в месяц, плата не взимается, при выполнении одного из "минимальных требований":

  • среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 1 000 000 руб. и совершении одной и более покупок по карте;
  • среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 600 000 руб. и сумма покупок в месяц более 50 000 руб.;
  • сумма ежемесячных поступлений на счет карты от 200 000 руб. и сумма покупок от 50 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 250 руб.;
  • 0% в банкоматах банка Траст, Бинбанка;
  • 0% в любых банкоматах при выполнении одного из "минимальных требований"
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 250 руб.;
  • 0% в ПВН банка Траст
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 400 000 руб. в месяц / до 1 200 000 руб. в день и до 3 000 000 руб. в месяц при выполнении одного из "минимальных требований"
Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 511% годовых;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 1-й запрос бесплатно, далее 60 руб. / 1,5 долл. / 1,5 евро за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
  • возможно 5 дополнительных карт, страхование выезжающих за рубеж, консьерж-сервис, доступ в VIP-залы аэропортов по программе Lounge Key - бесплатно;
  • услуга трансфера до/из аэропорта или вокзала - бесплатно 2 раза в год при выполнении "минимальных требований";
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • подключение к программе лояльности;
  • возможно бесплатное обслуживание при выполнении требований банка;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • привилегии для путешественников - бесплатный трансфер, сервис доступа в VIP-залы аэропортов Lounge Key
Минусы
  • бонусы можно потратить после накопления от 3 000
Особые ограничения
  • бесплатная доставка карты по 28 городам РФ (см. сайт банка)
Дата актуализации
05.02.2019 12:23
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
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Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Сайт
www.open.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
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Банкоматы 292
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Телефоны
8 800 700-78-77 — единая справочная служба