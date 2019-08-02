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Дебетовая карта "Карта номер один Ultra" в Восточном Банке

Visa Classic «Карта номер один Ultra» — Восточный Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 800 ₽
  • cash back
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Instant Issue
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay
Cash Back
  • до 40% за онлайн покупки по ссылке интернет-магазина, размещенного на сайте банка, раздел «Cash – back за покупки в интернете» (начисляются через 2-6 недель)
Бонусы
  • другое

начисление бонусов за оплату товаров и услуг (1 бонус = 1 руб.), которыми в дальнейшем можно компенсировать полную стоимость покупки от 500 руб. в течение 90 дн. со дня ее совершения;ежемесячно на выбор доступна 1 из 5 бонусных программ:

  • За рулем 7% за покупки на АЗС (на сумму покупок до 7 000 руб. в месяц); 3% за оплату такси, каршеринга, парковок и услуг автомоек (на сумму покупок до 5 000 руб. в месяц); 1% на остальные покупки;

  • Отдых 7% при оплате билетов в кинотеатры/театры и оплату такси (на сумму покупок до 3 000 руб. в месяц); 5% в кафе, барах и ресторанах (на покупки на сумму до 15 000 руб. в месяц); 1% на остальные покупки;

  • Онлайн покупки 7% за покупки онлайн книг, музыки и фильмов и доставку еды с онлайн оплатой (на покупки на сумму до 5 000 руб. в мес.); 3% за покупки в интернете в других категориях (на сумму до 20 000 руб. в месяц); 1% на остальные покупки;

  • Всё включено 2% за любые покупки картой

срок действия бонусов - 2 года; мин. сумма покупки - от 100 руб., макс. сумма операций для начисления баллов - 100 000 руб. в месяц

Начисление процентов на остаток средств на счете
до 7,5%
7,5% годовых на остаток 10 000-1 000 000 руб. при сумме покупок от 10 000 руб. в месяц; 0% годовых на остаток от 1 000 000 руб. или при сумме покупок менее 10 000 руб. в месяц
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 1 800 ₽

500 руб. за выпуск карты

150 руб. в мес. за обслуживание счета, плата не взимается в 1-й мес. и далее при выполнении одного из условий:

  • неснижаемый остаток на счете карты 0 руб. или от 50 000 руб.;
  • поступление на счет пенсионных выплат или заработной платы
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0,5%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% от 3 000 руб. за операцию / менее 3 000 руб. - 90 руб.;
  • 2% от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% от 3 000 руб. за операцию / менее 3 000 руб. - 90 руб.;
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц, 1-й месяц бесплатно;
  • получение выписки баланса в банкоматах других банков - бесплатно.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бонусная программа;
  • начисление процентов на остаток по высокой ставке;
  • бесплатное получение наличными от 3 000 руб. в любых устройствах
Минусы
  • дорогое обслуживание при невыполнении условий бесплатности;
  • наличие комиссии за снятие в кассах банка
Дата актуализации
02.08.2019 12:06
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта номер один Ultra» в 251 городе России
416
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Справочная информация
ПАО КБ «Восточный»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
ОГРН
1022800000112
Сайт
www.vostbank.ru
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