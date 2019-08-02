начисление бонусов за оплату товаров и услуг (1 бонус = 1 руб.), которыми в дальнейшем можно компенсировать полную стоимость покупки от 500 руб. в течение 90 дн. со дня ее совершения;ежемесячно на выбор доступна 1 из 5 бонусных программ:

За рулем 7% за покупки на АЗС (на сумму покупок до 7 000 руб. в месяц); 3% за оплату такси, каршеринга, парковок и услуг автомоек (на сумму покупок до 5 000 руб. в месяц); 1% на остальные покупки;

Отдых 7% при оплате билетов в кинотеатры/театры и оплату такси (на сумму покупок до 3 000 руб. в месяц); 5% в кафе, барах и ресторанах (на покупки на сумму до 15 000 руб. в месяц); 1% на остальные покупки;

Онлайн покупки 7% за покупки онлайн книг, музыки и фильмов и доставку еды с онлайн оплатой (на покупки на сумму до 5 000 руб. в мес.); 3% за покупки в интернете в других категориях (на сумму до 20 000 руб. в месяц); 1% на остальные покупки;

Всё включено 2% за любые покупки картой

срок действия бонусов - 2 года; мин. сумма покупки - от 100 руб., макс. сумма операций для начисления баллов - 100 000 руб. в месяц