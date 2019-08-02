Дебетовая карта "Карта номер один Ultra" в Восточном Банке
- стоимость обслуживания от 0 до 1 800 ₽
- cash back
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
на выбор
- Visa Instant Issue
- Visa Classic
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay
- до 40% за онлайн покупки по ссылке интернет-магазина, размещенного на сайте банка, раздел «Cash – back за покупки в интернете» (начисляются через 2-6 недель)
- другое
начисление бонусов за оплату товаров и услуг (1 бонус = 1 руб.), которыми в дальнейшем можно компенсировать полную стоимость покупки от 500 руб. в течение 90 дн. со дня ее совершения;ежемесячно на выбор доступна 1 из 5 бонусных программ:
За рулем 7% за покупки на АЗС (на сумму покупок до 7 000 руб. в месяц); 3% за оплату такси, каршеринга, парковок и услуг автомоек (на сумму покупок до 5 000 руб. в месяц); 1% на остальные покупки;
Отдых 7% при оплате билетов в кинотеатры/театры и оплату такси (на сумму покупок до 3 000 руб. в месяц); 5% в кафе, барах и ресторанах (на покупки на сумму до 15 000 руб. в месяц); 1% на остальные покупки;
Онлайн покупки 7% за покупки онлайн книг, музыки и фильмов и доставку еды с онлайн оплатой (на покупки на сумму до 5 000 руб. в мес.); 3% за покупки в интернете в других категориях (на сумму до 20 000 руб. в месяц); 1% на остальные покупки;
Всё включено 2% за любые покупки картой
срок действия бонусов - 2 года; мин. сумма покупки - от 100 руб., макс. сумма операций для начисления баллов - 100 000 руб. в месяц
500 руб. за выпуск карты
150 руб. в мес. за обслуживание счета, плата не взимается в 1-й мес. и далее при выполнении одного из условий:
- неснижаемый остаток на счете карты 0 руб. или от 50 000 руб.;
- поступление на счет пенсионных выплат или заработной платы
0%
0,5%, мин. 100 руб.
- 0% от 3 000 руб. за операцию / менее 3 000 руб. - 90 руб.;
- 2% от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
- 0% от 3 000 руб. за операцию / менее 3 000 руб. - 90 руб.;
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц, 1-й месяц бесплатно;
- получение выписки баланса в банкоматах других банков - бесплатно.
- не требуется
- не требуется
- бонусная программа;
- начисление процентов на остаток по высокой ставке;
- бесплатное получение наличными от 3 000 руб. в любых устройствах
- дорогое обслуживание при невыполнении условий бесплатности;
- наличие комиссии за снятие в кассах банка
- российский рубль
- Адрес
- 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
- ОГРН
- 1022800000112
- Сайт
- www.vostbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Благовещенск
- Телефоны
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