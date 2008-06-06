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Новостройка

ВТБ, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Новостройка» в 230 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк ВТБ»
Адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Сайт
www.vtb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
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Телефоны
8 800 100-24-24 — частным клиентам
8 800 200-77-99 — юридическим лицам

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