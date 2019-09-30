Разбор Банки.ру. Карта рассрочки «Совесть» Киви Банка: в чем подвох?

Банк позиционирует «Совесть» как «честную карту рассрочки». Но почему-то в «Народном рейтинге» Банки.ру жалоб на карту хоть отбавляй. С какими проблемами сталкиваются клиенты и как их решать?



Киви Банк выпускает «Совесть» с 2016 года. Карта позволяет покупать товары и услуги в партнерской сети банка в рассрочку от одного до 12 месяцев. Партнерская сеть большая, более 50 тыс. магазинов. Среди партнеров есть крупные, такие как «Метро», «Карусель» и «Перекресток», популярные категории — магазины одежды и обуви, авиабилеты, службы такси, аптеки, салоны связи сотовых операторов и многое другое.

Минимальный период рассрочки предусмотрен для магазинов с невысоким чеком (например, продуктовых). Чем выше средний чек, тем длиннее рассрочка. Для магазинов детских товаров период рассрочки составит 4—5 месяцев, для магазинов мебели — 10—12 месяцев. Это нормальная практика для карт рассрочки. Схожие условия можно увидеть у «Халвы» и «Свободы».

Карту может получить гражданин РФ старше 18 лет. Заказать «Совесть» можно на сайте банка или в магазинах-партнерах. Бесплатная курьерская доставка в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Воронеже, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Омске, Перми и еще около 15 тыс. населенных пунктов России. Кроме этого, клиент может забрать карту самостоятельно в салонах связи «Связной», магазинах «М.Видео», «Эльдорадо» и у других партнеров. Карта выпускается на пять лет. После получения карту «Совесть» нужно активировать. Клиент может дождаться CMC с инструкцией от банка или самостоятельно позвонить в банк по телефону. В процессе активации он получает ПИН-код, и после этого карта готова к использованию.

Банк может одобрить клиенту кредитный лимит в диапазоне от 5 тыс. до 300 тыс. рублей. Такой же лимит обозначен по карте «Свобода» Хоум Кредит Банка. Немного щедрее Совкомбанк: максимальный кредитный лимит по карте рассрочки «Халва» — 350 тыс. рублей.



Важным преимуществом карты является бесплатное обслуживание и бесплатное же СМС-информирование. Последнее обычно у карт рассрочки платное и весьма дорогое (99 рублей в месяц у «Свободы» и «Халвы». Правда, по «Халве» услуга становится бесплатной, если клиент минимум три раза в месяц заходит в мобильное приложение банка).

Расплачиваться по карте «Совесть» можно как средствами банка, так и собственными. Но только в магазинах-партнерах. Чтобы совершать покупки у не партнеров банка, придется подключить платную опцию.

Карту «Совесть» можно использовать как дебетовую, если вносить на нее собственные средства. Также их можно снять с карты, но для этого нужно подключить дополнительную услугу.

Как оплачивать?

Ежемесячный платеж формируется путем деления суммы покупки на количество месяцев рассрочки. Когда покупок больше одной, платежи по ним суммируются.

У «Совести» платеж привязан к календарному месяцу и не зависит от даты заключения договора с клиентом. Первый платеж нужно внести до конца месяца, следующего за месяцем покупки, и далее в конце каждого месяца согласно сроку рассрочки. Эта особенность дает возможность клиенту «продлевать» рассрочку, если совершать покупки ближе к началу месяца. Допустим, вы купили товар 6 сентября за 5 тыс. рублей с рассрочкой в один месяц. Первый платеж (в данном случае и последний) за эту покупку вам нужно будет внести до 31 октября. Таким образом, заявленный месяц рассрочки превращается в 55 дней (31 день в октябре и 24 дня в сентябре).

В случае просрочки ежемесячного платежа банк взимает штраф в размере 699 рублей, а проценты по долгу не взимаются. Если период рассрочки закончился полностью, а часть долга по ней не внесена, на сумму долга начисляется 10% годовых, которые банк характеризует как неустойку за неисполнение условий договора. При этом клиент, который не внес своевременно ежемесячный платеж и вышел за период рассрочки, не имеет возможности пользоваться картой и совершать покупки. Для того чтобы возобновить операции, необходимо полное погашение просроченной задолженности и начисленных процентов. Тут есть интересный момент: штраф за просрочку у «Совести» выше, чем у конкурентов (и у «Халвы», и у «Свободы» он составляет 590 рублей). При этом до окончания рассрочки Киви Банк по своей карте проценты на сумму просрочки не начисляет.

Пополнить карту «Совесть» можно без комиссии банковской картой на сайте банка (но не забывайте, что если Киви Банк не взимает комиссии за перевод, ее может взять банк-отправитель), на сайте или в приложении «QIWI Кошелек», наличными в магазинах «Связной», «Евросеть» и Tele2, а также в офисах Contact и отделениях Многофункционального банковского офиса. Собственных многофункциональных банковских отделений у Киви Банка нет.

Внимание, автопродление!

Судя по отзывам в «Народном рейтинге» Банки.ру, больше всего проблем вызывают дополнительные опции. Так как у некоторых из них предусмотрено автоматическое автопродление, пользователи, которые не планировали дальше пользоваться услугой, но забыли ее отключить, с удивлением замечали, что с них опять списалась стоимость опции. Чтобы не попадать в неприятные ситуации, обратите внимание, какие услуги по карте «Совесть» продлеваются автоматически.

Для карты «Совесть» предусмотрены четыре дополнительные опции. Подключить и отключить их можно в личном кабинете, мобильном приложении или при звонке по телефону поддержки клиентов.

«Покупки по всей России». Услуга позволяет тратить как собственные, так и кредитные средства с карты «Совесть» не у партнеров банка. Стоимость — 499 рублей. Услуга подключается на месяц. На покупки не у партнеров банка действует рассрочка три месяца. Если услугу не отключить вовремя, то она автоматически автопродлевается, со счета клиента списывается стоимость еще за один месяц.

Опция «Десятка». Увеличивает срок рассрочки на покупки в магазинах партнерской сети до десяти месяцев. Существует три варианта опции:

на одну покупку (стоимость 799 рублей). Покупку нужно совершить в течение месяца, в противном случае опция сгорает;

на любое количество покупок в течение месяца (стоимость 599 рублей). Рассрочка в десять месяцев будет действовать на каждую покупку;

на любое количество покупок в течение десяти месяцев (стоимость 2 990 рублей).

Важно: для вариантов опции за 599 рублей и за 2 990 рублей также действует автопродление.

Опция «Покупки за границей». Позволяет делать покупки за рубежом не у партнеров банка. Подключается бессрочно, комиссия — 5% от суммы таких покупок. Рассрочка по таким покупкам — три месяца.

«Снятие наличных». В отличие от карты рассрочки «Свобода» Хоум Кредит Банка, у «Совести» предусмотрена возможность снимать наличные, но только при подключении этой услуги. Снимать деньги можно в любом банкомате на территории РФ. За одну операцию можно снять не больше 7 500 рублей, а максимальная сумма снятия в месяц определяется банком индивидуально для каждого клиента. Комиссия за каждую операцию составляет 599 рублей, даже если вы снимаете собственные средства. Срок рассрочки на снятие наличных — три месяца, срок рассрочки на комиссию — один месяц.

Программа лояльности: геймификация и ограничения

Программа лояльности по карте «Совесть» работает так. За каждое погашение полной стоимости покупки клиенту начисляются баллы из расчета 1 рубль закрытой рассрочки равен 1 баллу. Клиент копит баллы, его уровень в программе постепенно растет. Каждый уровень дает клиенту два типа наград: гарантированный бонус, известный заранее, и лутбокс подарков, который генерируется автоматически на основании анализа поведения клиента. В качестве гарантированного бонуса предусмотрены кешбэк от покупки платных опций или множитель баллов. В лутбоксе может быть кешбэк на покупки в определенных категориях товаров или у отдельных партнеров, скидки на платные опции и дополнительные баллы за покупки. Для того чтобы воспользоваться подарком, его необходимо активировать в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте банка.

Кешбэк начисляется в рублях на счет клиента. Его можно тратить на покупки по карте, при наличии задолженности кешбэк пойдет в счет погашения ближайшего ежемесячного платежа.

Неудобство состоит в том, что выбор подарков производится банком и совсем не факт, что клиенту нужно именно то, что ему предложат. Например, ему выпала скидка и кешбэк на дополнительные опции, а он не планирует их подключать. Получается, что подарок есть, но он не нужен. Кроме того, за информацией о подарках и бонусах нужно внимательно следить и не забывать активировать подарки, если клиент хочет ими воспользоваться.

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Как закрыть карту «Совесть»

Многие клиенты банка жалуются на то, что испытывают проблемы при закрытии карты. В «Народном рейтинге» клиенты пишут о путанице с документами и каналами подачи заявления. Также вопросы вызывает процесс возврата собственных средств с карты при ее закрытии.

Если клиент решил отказаться от «Совести», ему нужно заполнить заявление (бланк доступен на сайте банка в разделе «Документы»), распечатать его и подписать. Заявление надо отправить в банк одним из предлагаемых банком способов:

фото/скан по электронной почте на адрес службы поддержки банка;

на адрес службы поддержки банка; фото/скан в чате из личного кабинета (доступен с 8:00 до 21:00);

из личного кабинета (доступен с 8:00 до 21:00); оригинал Почтой России на официальный адрес офиса банка;

на официальный адрес офиса банка; оригинал привезти лично в московский офис или в представительство в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Саратове.

При выборе отправки Почтой России или личной подачи в офисе к заявлению нужно приложить скан или копию второй и третьей страниц паспорта. Это необходимо для того, чтобы правильно идентифицировать пользователя.

Если на карте остались собственные средства, их можно вывести без комиссии на QIWI-кошелек. Сделать это можно в личном кабинете или мобильном приложении. Сумму менее 1 рубля вывести невозможно, она перечисляется в доход банка. Правда, сделать это самостоятельно банк не имеет права — ему потребуется разрешение клиента.

Если заявление подается в чате, Почтой России или в региональном офисе, то в заявлении можно указать реквизиты счета, куда перевести положительный остаток собственных средств. Деньги будут переведены не позднее чем через семь календарных дней после расторжения договора. Такой способ возврата собственных средств не работает при подаче заявления по электронной почте. В банке это объяснили тем, что при выборе этого канала идентификация пользователя производится с помощью звонка оператора клиенту. Такого способа авторизации достаточно для процедуры закрытия карты. А вот для вывода средств — нет. Поэтому, если вы закрываете карту и хотите вывести с нее собственные средства на другой счет, выбирайте любой способ подачи заявления, кроме электронной почты.

«Халва» или «Совесть»?

Если вы планируете активно тратить собственные средства с карты рассрочки — выбирайте «Халву»: кешбэк до 6% (а если шесть месяцев подряд совершать покупки на 10 тыс. рублей в месяц, то при оплате телефоном можно получить кешбэк до 35% на одну покупку у магазина-партнера), начисление до 7% на остаток. У «Совести» таких «плюшек» не предусмотрено. Да и условия по снятию наличных у «Халвы» на порядок выгоднее.



Зато «Совесть» дает клиентам бесплатное СМС-информирование (у «Халвы» оно бесплатно, только если клиент заходит в мобильное приложение не реже трех раз в месяц, иначе 99 рублей; клиенты иногда забывают это условие выполнять) и более мягкие условия для злостных неплательщиков — 10% против «халвовских» 19%. Еще одним преимуществом «Совести» можно назвать привязку платежей к календарному месяцу — это проще запомнить и позволяет удлинить рассрочку. Так что «Совесть» больше подойдет тем, кто планирует совершать покупки в магазинах — партнерах банка и считает себя рассеянным человеком.

Главное, не споткнуться на автопродлении услуг и не «попасть» на лишние деньги.

Антонина САМСОНОВА, Banki.ru