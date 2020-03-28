Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

Тинькофф Банк улучшает условия тарифов «СмартВклада» в рублях и долларах США, а также накопительных рублевых счетов. Повышаются ставки по вкладам, которые будут открыты, то есть первично пополнены, или пролонгированы с 23 марта 2020 года. Для вклада в рублях с повышенной ставкой на срок от трех до пяти месяцев ставка составит 6%, от шести до 24 месяцев — 5,5% годовых. Для вклада в рублях со стандартной ставкой на срок от трех до 24 месяцев — 5% годовых.

Нефтепромбанк ввел вклад «ДОХОДный». Срок депозита составляет 367 дней. Доходность — 6,3% годовых. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1% годовых.

Совкомбанк повысил ставки по вкладам в рублях и долларах на 0,5 процентного пункта. Так, теперь «Весенний процент с «Халвой» (от 50 тыс. рублей на два, шесть месяцев и один год) можно оформить под 6,1—6,6% годовых. «Удобный» (от 50 тыс. рублей на срок от трех месяцев до трех лет) открывается под 5,9—6,5% годовых. Проценты по обоим вкладам выплачиваются в конце срока.

Банк «Ренессанс Кредит» возобновил прием средств во вклад «Ренессанс Специальный». Минимальная сумма депозита — 100 тыс. рублей. Срок — 400 дней. Доходность при оформлении в отделении составляет 5,9%, онлайн — 6% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Банк «Александровский» повысил ставки по вкладам в рублях. Изменение составило 0,1—0,2 процентного пункта. «Максимум» (от 30 тыс. рублей) теперь можно открыть под 5,5—6,2% годовых (вместо 5,3—6%). Выплата процентов — в конце срока. «Перспектива» (от 30 тыс. рублей) привлекается под 4,65—5,15% (ранее — под 4,55—5,05%).

Металлинвестбанк повысил ставки по двум рублевым вкладам. «Максимальный доход» (от 10 тыс. рублей) при выплате процентов в конце срока (на 31, 91, 181, 367, 550, 740 и 1 100 дней) открывается под 3,95—6% (ранее — под 3,95—5,7%), а при ежемесячной выплате процентов (на 181, 367, 550, 740, 1 100 дней) — под 5,1—5,8% (прежде — под 4,85—5,3%).

Московский Кредитный Банк повысил ставки в рублях по вкладу «Все включено» (тарифный план «Максимальный доход»). Доходность депозита составит 5,5—6,3% годовых (вместо 5—5,6%). Минимальная сумма — 1 тыс. рублей. Сроки: 95, 185, 370, 540, 730 дней.

Энергомашбанк улучшил условия вклада «Правильный выбор». Теперь вклад можно открыть сроком на три месяца под 6,5%, на шесть месяцев — под 6,6% годовых. При размещении денежных средств сроком на один год процентная ставка составляет 6,8% годовых.

Росбанк повысил ставку по вкладу «Прогрессивный». Срок вклада составляет один год и разделен на четыре периода начисления процентов: с первого по третий месяц — 5%, с четвертого по шестой — 5,5%, c седьмого по девятый — 6% и с десятого по 12-й — 6,5%. Таким образом, средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 5,75%.

Банк «Пойдем!» повысил ставки по вкладам на 0,5—1 процентный пункт. Депозит «Кошелек» (от 100 рублей на 12 месяцев) открывается под 4,5% годовых. Предусмотрены дополнительные взносы и расходные операции. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Банк ДОМ.РФ повысил ставки по вкладу «Сезонный». Доходность депозита составит 4,9—6% годовых (вместо 4,9—5,7%). Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Сроки: 91, 181 и 367 дней. Пополнение предусмотрено в течение первых 15 календарных дней с даты заключения договора.

Эс-Би-Ай Банк повысил ставки по вкладу «Свои правила» в рублях и долларах. Доходность депозита в рублях при оформлении в отделении составит 6—6,4% (вместо 5,4—5,9%), в долларах — 0,64—1,1% годовых (прежде — 0,2—0,9%), онлайн — 6,25—6,65% в рублях (ранее — 5,65—6,15%) и 0,74—1,2% годовых в долларах (вместо 0,3—1%).

Джей энд Ти Банк повысил ставки по вкладам в рублях. Изменение составило 0,3 п. п. Вклад «Магнус» (на один год) теперь открывается под 5,3%, а «Магнус — Онлайн» (на один, три, шесть, девять месяцев и один год) — под 5,2—6,1% годовых. «Кристальный» (на один, шесть месяцев и один год) можно разместить под 5,1—6% годовых. Три вышеперечисленных депозита непополняемые.

Абсолют Банк поднял ставку по классическому депозиту до 6%. Ставка по рублевому вкладу «Абсолютный максимум+» без опции пополнения сроком на 12—18 месяцев увеличилась на 0,15 процентного пункта. При открытии онлайн ставка по депозиту «Абсолютный максимум+» без опции пополнения сроком 368—541 день на сумму от 10 тыс. рублей и выше составит 6% годовых. При открытии вклада в отделении банка ставка будет равняться 5,7%.

Газпромбанк снизил минимальную сумму вклада «Успех» с 2 млн до 15 тыс. рублей. Оформить депозит можно на 181 день под 6,3% годовых. Максимальная сумма неограниченна. Кроме того, Газпромбанк повысил процентные ставки по базовому вкладу «Для сбережения», который можно открыть на индивидуальный срок.

Банк «Уралсиб» ввел вклад «Пока вы дома». Срок депозита составляет 200 дней и разделен на четыре периода начисления процентов, каждый период составляет 50 дней: с первого по 50-й день — 7%, с 51-го по 100-й день — 5,5%, со 101-го по 150-й день — 5%, со 151-го по 200-й день — 4%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада составит 5,38%.