Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

Промсвязьбанк снизил ставки по депозитам в рублях. «Мой доход» (на 122, 181, 397, 547, 731 день) открывается под 3,5—4,5% годовых (ранее — под 4,15—5%). Минимальная сумма при размещении через банкомат — 10 тыс. рублей, в отделении банка или через интернет-банк — 100 тыс. рублей. «Моя выгода» (от 10 тыс. рублей на 32, 91, 122, 181, 367, 397, 547, 731 день) оформляется под 3—3,7% (прежде — под 3,15—4,15%).

Почта Банк запустил рублевый промовклад «Удачный сезон» со ставкой 4,5% годовых. Депозит можно открыть до 31 августа как онлайн, так и в отделениях банка. Новый вклад открывается на 181 день в сумме от 100 тыс. рублей. Процентная ставка устанавливается на весь период размещения. Проценты начисляются в конце срока. Пополнение счета (за исключением первых десяти дней) и снятие средств не предусмотрены.

Альфа-Банк уменьшил ставки по вкладу «Победа+». Минимальная сумма первоначального взноса — 10 тыс. рублей, 500 долларов. Сроки размещения денежных средств в рублях составляют от трех месяцев до трех лет, в долларах — от шести месяцев до трех лет. Процентные ставки в рублях равны 3,3—4,1%, в долларах — 0,01—0,2% годовых (прежде — 3,8—4,2% и 0,05—0,2% соответственно).

Московский Индустриальный Банк понизил ставки по некоторым вкладам в рублях. Так, доходность «Классического» (от 30 тыс. рублей на 365 дней) составит 4,1—4,5% годовых (вместо 4,4—5%). Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. «Накопительный» открывается под 4,1—4,2% (ранее — под 4,35—4,5%), а «Универсальный кошелек» — под 3,9—4% годовых (прежде — под 4,15—4,25%).

Райффайзенбанк уменьшил ставки по вкладам в рублях. «Стабильный рост» (на 31, 91, 181, 366, 730 дней) открывается под 0,01—3,23% (ранее — под 0,5—3,92%), а «Личный выбор» (на 31, 91, 181, 366 дней) — под 0,01—3,08% годовых (до этого — под 0,5—3,82%). Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Банк БКФ ввел вклад «Формула успеха». Процентная ставка по депозиту устанавливается из расчета ключевой ставки Банка России, увеличенной на 0,65 процентного пункта и на сегодняшний день составляет 5,15% годовых. В случае изменения ключевой ставки Банка России процентная ставка по текущему договору вклада изменяется с первого числа следующего календарного месяца.

Банк «Интеза» понизил ставки по депозитам физических лиц в рублях. Так, средняя ставка по вкладу «Новая вершина» теперь составляет 4,3% годовых (ранее — 5,34%). «Классика» доступна теперь под 4—4,5% годовых, а «Классика онлайн» — под 4,1—4,45% (прежде — под 4,8—5,35% и 4,9—5,45% соответственно). Проценты выплачиваются в конце срока.

Банк «Русский Стандарт» понизил ставки по вкладам в рублях. «Максимальный доход Плюс» (на 91, 181, 360 дней) открывается под 4,35—4,85% (ранее — под 4,5—5%), «Летний доход» (на 210 дней) — под 4,8 (вместо 5%)%, «Универсальный» (на 181, 360 дней) — под 3,7—3,85% (прежде — под 4—4,15%), а «Пополняемый доход» (на 360 дней) — под 4,65% годовых (вместо 4,8%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Банк «Славия» уменьшил ставки по вкладам в рублях. Доходность депозита «Славный Капитал» (от 91 до 364 дней) составит 4—5% годовых (вместо 4,5—5,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно. «Накопи Капитал» (на 181 и 364 дня) оформляется под 4,46—5,08% годовых (прежде — под 4,95—5,56%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Банк «Оранжевый» понизил ставки по вкладам в рублях. Самая высокая ставка сохраняется по депозиту «Максимум», для оформления которого необходимо заключение договора по программе инвестиционного страхования жизни. Вклад «Можно все» (на один и два года, минимальная сумма — 100 тыс. рублей) теперь открывается в рублях под 4,7—5% годовых. Прежние ставки — 5,05—5,35%.

Энергомашбанк снизил ставки по вкладам. «Правильный выбор» (от 30 тыс. рублей на три месяца, полгода и год) теперь открывается под 4,4—5% годовых (ранее — под 4,8—5,4%), а «Оптимальный Экспресс Плюс» (от 100 тыс. рублей на один, два или три месяца) — под 3—4% годовых (до этого — под 3,5—4,5%). Дополнительные взносы не предусмотрены. Выплата процентов производится в конце срока.

Инвестторгбанк уменьшил депозитные ставки. Так, доходность вклада «ИТБ. Пополняемый» (на 181, 540, 900 дней) составит 5,15—5,4% (ранее — 5,45—5,7%), а депозита «ИТБ. Управляемый» (на 540 дней) — 4,9% годовых (вместо 5,2%). Проценты выплачиваются в конце срока.