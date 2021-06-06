✅ Средняя максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам развернулась вниз. По итогам третьей декады мая показатель составил порядка 4,9% годовых против 4,94% по итогам второй декады месяца. Таким образом, показатель немного понизился после некоторого периода роста.

✅ Президент РФ Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку на год. Резко сворачивать программу нельзя; она должна быть продлена на один год, до 1 июля 2022 года, сказал президент. Кроме того, президент анонсировал новые меры поддержки бизнеса.

Банки.ру определил и наградил победителя акции «Деньги к деньгам: дарим 100 000 ₽ за оформленный вклад по промокоду!», которая стартовала в феврале текущего года. Сейчас идет вторая акция Банки.ру «Деньги к деньгам» для пользователей, планирующих в ближайшее время оформить вклад: 50 победителей получат призы по 4 тыс. рублей каждый. Акция действует по 30 июня 2021 года.

Аферисты придумали новую схему отъема денег: они предлагают людям высокооплачиваемую работу, не требуя специальных навыков, а затем обманом выводят средства с личных счетов жертв. В процессе фиктивного оформления будущий «работник» должен открыть новый счет в банке, подключить дистанционное банковское обслуживание или просто передать учетные данные мошеннику для «перевода ему заработной платы». В некоторых случаях на имя жертвы могут взять кредит, который злоумышленники присваивают себе.

ЦБ опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В список включено более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых регулятор выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Поясняется, что публикация такого перечня направлена на защиту интересов потребителей и позволит своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными компаниями.

✅ Глава Минфина Антон Силуанов пообещал в течение месяца избавиться от доллара в Фонде национального благосостояния. Минфин намерен изменить структуру ФНБ следующим образом: доля доллара сократится до нуля, британского фунта — до 5%, японской иены — останется на уровне 5%, евро — вырастет до 40%, юаня — до 30%.

Сотрудничество банков и маркетплейсов в условиях всемирной цифровизации банковской отрасли неизбежно, продажи банковских услуг будут расти особенно быстрыми темпами именно через эти сервисы. Такую мысль высказала в ходе конференции Tech Week 2021 генеральный директор Банки.ру Динара Юнусова.

Банк России отозвал лицензию у РФИ Банка. Как поясняют в пресс-службе ЦБ, «деятельность РФИ Банка характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами».

Банк России запретил ИК «КьюБиЭф» проводить операции. Как поясняет регулятор, основанием для принятия решения стало совершение компанией при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг действий, создающих угрозу правам и законным интересам инвесторов — ее клиентов.

В АСВ допустили увеличение страхового лимита по вкладам после возврата агентством кредита ЦБ. На данный момент АСВ страхует депозиты на сумму 1,4 млн рублей в одном банке.

Идет третий сезон «Это к деньгам» — самый азартный из вышедших. Эксперт третьего раунда инвестшоу Максим Шеин из «БКС Мир инвестиций» берет власть в свои руки, а проигравший молодеет на 30 лет прямо в эфире.