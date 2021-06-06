✅ Средняя максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам развернулась вниз. По итогам третьей декады мая показатель составил порядка 4,9% годовых против 4,94% по итогам второй декады месяца. Таким образом, показатель немного понизился после некоторого периода роста.

✅ Президент РФ Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку на год. Резко сворачивать программу нельзя; она должна быть продлена на один год, до 1 июля 2022 года, сказал президент. Кроме того, президент анонсировал новые меры поддержки бизнеса.

✅ Банки.ру определил и наградил победителя акции «Деньги к деньгам: дарим 100 000 ₽ за оформленный вклад по промокоду!», которая стартовала в феврале текущего года. Сейчас идет вторая акция Банки.ру «Деньги к деньгам» для пользователей, планирующих в ближайшее время оформить вклад: 50 победителей получат призы по 4 тыс. рублей каждый. Акция действует по 30 июня 2021 года.



✅ Аферисты придумали новую схему отъема денег: они предлагают людям высокооплачиваемую работу, не требуя специальных навыков, а затем обманом выводят средства с личных счетов жертв. В процессе фиктивного оформления будущий «работник» должен открыть новый счет в банке, подключить дистанционное банковское обслуживание или просто передать учетные данные мошеннику для «перевода ему заработной платы». В некоторых случаях на имя жертвы могут взять кредит, который злоумышленники присваивают себе.

✅ ЦБ опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В список включено более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых регулятор выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Поясняется, что публикация такого перечня направлена на защиту интересов потребителей и позволит своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными компаниями.

✅ Глава Минфина Антон Силуанов пообещал в течение месяца избавиться от доллара в Фонде национального благосостояния. Минфин намерен изменить структуру ФНБ следующим образом: доля доллара сократится до нуля, британского фунта — до 5%, японской иены — останется на уровне 5%, евро — вырастет до 40%, юаня — до 30%.

✅ Сотрудничество банков и маркетплейсов в условиях всемирной цифровизации банковской отрасли неизбежно, продажи банковских услуг будут расти особенно быстрыми темпами именно через эти сервисы. Такую мысль высказала в ходе конференции Tech Week 2021 генеральный директор Банки.ру Динара Юнусова.

✅ Банк России отозвал лицензию у РФИ Банка. Как поясняют в пресс-службе ЦБ, «деятельность РФИ Банка характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами».

✅ Банк России запретил ИК «КьюБиЭф» проводить операции. Как поясняет регулятор, основанием для принятия решения стало совершение компанией при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг действий, создающих угрозу правам и законным интересам инвесторов — ее клиентов.

✅ В АСВ допустили увеличение страхового лимита по вкладам после возврата агентством кредита ЦБ. На данный момент АСВ страхует депозиты на сумму 1,4 млн рублей в одном банке.

✅ Идет третий сезон «Это к деньгам» — самый азартный из вышедших. Эксперт третьего раунда инвестшоу Максим Шеин из «БКС Мир инвестиций» берет власть в свои руки, а проигравший молодеет на 30 лет прямо в эфире.