✅ Максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях продолжила рост, составив по итогам третьей декады августа 6,17% годовых против примерно 6,1% за вторую декаду месяца. Как следует из материалов ЦБ, в последний раз максимальная ставка топ-10 банков по вкладам достигала такого уровня осенью 2019 года.

✅ Что изменится в России с 1 сентября: максимальные выплаты по больничному листу для родителей детей до семи лет, старт «гаражной амнистии», возможность обжаловать штрафы через «Госуслуги», розыгрыш по 100 тыс. рублей среди вакцинированных и другое. О том, что случится с вашими финансами в сентябре, можно узнать из дайджеста Банки.ру.

✅ В России зафиксировали снижение цен на жилье впервые за год. Так, по итогам июля средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья снизилась в Омске на 1,5%, в Челябинске — на 1%, в Перми — на 0,6%, в Уфе — на 0,4%. В Юго-Восточном административном округе столицы цены на новостройки уменьшились в июле на 1,5%. По итогам августа в целом по Москве, по прогнозам риелторов, цены могут снизиться еще на 1,7%.

✅ Росимущество поддержало идею передачи конфиската малоимущим. Речь может идти только о тех товарах, которые не запрещены к реализации и признаны государственной экспертизой годными. Операторами по распределению помощи было предложено сделать благотворительные организации.

✅ ЦБ определил цель денежно-кредитной политики на ближайшие три года. Согласно документу, основной целью ДКП на среднесрочную перспективу является ценовая стабильность, в частности поддержание годовой инфляции вблизи 4%. В рамках стратегии таргетирования инфляции Банк России перечислил основные принципы ДКП.

✅ Россияне набрали долгов на 955 млрд рублей. При этом существует риск, что уже в следующем году показатель преодолеет порог в 1 трлн рублей. Наибольший объем просроченной задолженности сформирован в сегменте потребительского кредитования, на его долю приходится более 60% от всей просрочки.

✅ Инвестдайджест Банки.ру: «иностранцы» снова интереснее российских акций. Какие новые иностранные акции стали доступны на Московской бирже? Как биткоин поможет росту капитализации PayPal? Зачем компании выкупают свои акции с рынка? Подробности в нашей еженедельной подборке.

✅ Доходы руководства банков за первое полугодие выросли. Самый большой рост выплат показали отчеты по ценным бумагам ВТБ (в 5,8 раза, до 1,6 млрд рублей), Газпромбанка (почти в пять раз, до 3,2 млрд рублей), Альфа-Банка (в 2,1 раза, до 4 млрд рублей). В Альфа-Банке рост выплат «связан с реализацией программы долгосрочной мотивации», в ВТБ отметили, что он «формальный» — из-за переноса премий в прошлом году на фоне пандемии (при пересчете на корректный период получается снижение на 1,2%).

✅ В списке богатейших бизнес-династий РФ от Forbes появился новый лидер. Восьмой по счету рейтинг самых успешных предпринимательских династий впервые возглавила семья богатейшей женщины России Татьяны Бакальчук. Компания Wildberries строилась как семейная, но формально все 100% принадлежали Татьяне. Лишь 31 декабря 2019 года она передала своему мужу Владиславу долю в 1%, что дало возможность включить их семью в рейтинг. Если в 2020-м Forbes оценивал Wildberries в 1 млрд долларов, то в 2021-м — уже в 13,1 млрд долларов, что позволило Бакальчук стать самой богатой женщиной России, а ее семье — занять первое место в рейтинге. Всего в список вошли десять семей.

✅ «Сбер» предупредил о новой схеме мошенничества с обещанием «подарков» на 180-летие банка. В кредитной организации пояснили, что злоумышленники создают поддельные профили в соцсетях, используя фото и личную информацию реально существующих пользователей. «Двойники» пишут друзьям человека, чью страницу скопировали, об акции «Сбера» и предлагают «помочь с регистрацией», просят сообщить им номер карты, CVV-код, а затем одноразовый пароль из СМС. Если жертва не поймет, что общается с мошенником, и сообщит ему эти данные, то потеряет деньги.

✅ Когда молодежь начинает учиться, ей сразу же хочется отдыхать все больше и разнообразнее. Чтобы приобщить молодых людей к искусству, с 1 сентября в России запускается новая программа «Пушкинская карта». Что это и как получить эту карту — в новом выпуске Fingram.