✅ Банк России поднял ключевую ставку на 0,25 процентного пункта (до 6,75% годовых), допустив возможность дальнейших повышений на ближайших заседаниях. Как подчеркнул регулятор, решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

✅ Клиентам банков будут возвращать украденные мошенниками деньги. Законопроект о механизме возврата средств, похищенных мошенниками у клиентов банков, будет внесен в правительство РФ в течение двух месяцев. Минфин надеется, что предлагаемая мера позволит перехватить деньги на том этапе, когда они еще не были раскинуты по десяткам, сотням счетов и не были выведены. Таким образом, появится возможность возврата похищенных денег.

✅ Назван вероятный сценарий продажи банка «Открытие». Согласно ему, 50% банка «Открытие» плюс одна акция будут переданы стратегическому инвестору, а остальной пакет будет размещен на IPO. Стоимость бизнеса «Открытия» эксперты оценивают в 500—550 млрд рублей. Цена контрольного пакета может составить примерно 250—260 млрд рублей. Также на этой неделе стало известно, что на НПФ «Открытие» появились первые претенденты.

✅ Регулятор предложит россиянам отзывать личные данные у компаний. Банк России обсудит с кредитными организациями создание платформы согласий на использование коммерческих данных. Такой реестр должен дать возможность бизнесу и участникам финансового рынка отслеживать, кто из клиентов и на что дает или отзывает те или иные согласия, а самим гражданам — возможность управлять своими согласиями.

✅ ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Спутник». Банк России возложил функции временной администрации по управлению банком на Агентство по страхованию вкладов сроком на шесть месяцев.

✅ Регулятор по итогам августа зафиксировал укрепление рубля к ключевым валютам. По номинальному курсу рубль в августе укрепился к доллару по сравнению с июлем этого года на 0,4%, по реальному — на 0,1%. Средний номинальный курс доллара в августе текущего года составил 73,59 рубля против 73,92 рубля в июле. Средний курс с начала текущего года — 74,14 рубля за доллар.

✅ Инвестдайджест Банки.ру: биржевые «быки» могут поднять на рогах «Русал». Кто в фаворитах у частных инвесторов на Московской бирже, пока гвинейский переворот взвинчивает цены на алюминий на десятилетние максимумы? Подробности в нашей еженедельной подборке.

✅ Цены на жилье в России, которое активно дорожало последние несколько месяцев, достигли своего максимума, но ждать скидок можно не раньше, чем через два-три года, полагает аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. Она уточнила, что рост сложился как «комплексный эффект: и стройматериалы, и льготная ипотека, и стресс от пандемии (эффект неопределенности и желание граждан вложить средства в стабильный, как всем кажется, актив)».

✅ Иногда госсектор может играть важную роль, но ему пора начать сокращаться, уверен глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, Россия, как и многие другие страны, после кризиса 2008—2009 годов заметно нарастила присутствие государства в экономике, но в период посткризисного развития важно сокращать госучастие. Кудрин считает, что государство — менее эффективный собственник, чем частные структуры.

✅ Названо число россиян с официальной зарплатой от 1 млн рублей — их порядка 17,1 тыс. Больше всего работающих по найму с такой зарплатой фиксируется в Москве (60%). Основная масса работников с миллионными зарплатами сосредоточена в финансовой и страховой сфере, в области торговли, в сфере профессиональной, научной и технической деятельности, в обрабатывающей промышленности, в области информации и связи, в сфере культуры, спорта и развлечений, добыче полезных ископаемых и строительстве.

✅ Бывает, работаешь изо всех сил, дети болеют, а присматривают за ними бабушки. На больничный не идешь, так как его оплата может быть невелика. Но с сентября 2021 года в России начал действовать новый порядок расчета больничных листков по уходу за маленькими детьми. О том, как будет оплачиваться больничный по уходу за ребенком по-новому, читайте в новом выпуске Fingram.