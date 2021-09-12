Банк России поднял ключевую ставку на 0,25 процентного пункта (до 6,75% годовых), допустив возможность дальнейших повышений на ближайших заседаниях. Как подчеркнул регулятор, решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Клиентам банков будут возвращать украденные мошенниками деньги. Законопроект о механизме возврата средств, похищенных мошенниками у клиентов банков, будет внесен в правительство РФ в течение двух месяцев. Минфин надеется, что предлагаемая мера позволит перехватить деньги на том этапе, когда они еще не были раскинуты по десяткам, сотням счетов и не были выведены. Таким образом, появится возможность возврата похищенных денег.

Назван вероятный сценарий продажи банка «Открытие». Согласно ему, 50% банка «Открытие» плюс одна акция будут переданы стратегическому инвестору, а остальной пакет будет размещен на IPO. Стоимость бизнеса «Открытия» эксперты оценивают в 500—550 млрд рублей. Цена контрольного пакета может составить примерно 250—260 млрд рублей. Также на этой неделе стало известно, что на НПФ «Открытие» появились первые претенденты.

Регулятор предложит россиянам отзывать личные данные у компаний. Банк России обсудит с кредитными организациями создание платформы согласий на использование коммерческих данных. Такой реестр должен дать возможность бизнесу и участникам финансового рынка отслеживать, кто из клиентов и на что дает или отзывает те или иные согласия, а самим гражданам — возможность управлять своими согласиями.

ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Спутник». Банк России возложил функции временной администрации по управлению банком на Агентство по страхованию вкладов сроком на шесть месяцев.

Регулятор по итогам августа зафиксировал укрепление рубля к ключевым валютам. По номинальному курсу рубль в августе укрепился к доллару по сравнению с июлем этого года на 0,4%, по реальному — на 0,1%. Средний номинальный курс доллара в августе текущего года составил 73,59 рубля против 73,92 рубля в июле. Средний курс с начала текущего года — 74,14 рубля за доллар.

Инвестдайджест Банки.ру: биржевые «быки» могут поднять на рогах «Русал». Кто в фаворитах у частных инвесторов на Московской бирже, пока гвинейский переворот взвинчивает цены на алюминий на десятилетние максимумы? Подробности в нашей еженедельной подборке.

Цены на жилье в России, которое активно дорожало последние несколько месяцев, достигли своего максимума, но ждать скидок можно не раньше, чем через два-три года, полагает аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. Она уточнила, что рост сложился как «комплексный эффект: и стройматериалы, и льготная ипотека, и стресс от пандемии (эффект неопределенности и желание граждан вложить средства в стабильный, как всем кажется, актив)».

Иногда госсектор может играть важную роль, но ему пора начать сокращаться, уверен глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, Россия, как и многие другие страны, после кризиса 2008—2009 годов заметно нарастила присутствие государства в экономике, но в период посткризисного развития важно сокращать госучастие. Кудрин считает, что государство — менее эффективный собственник, чем частные структуры.

Названо число россиян с официальной зарплатой от 1 млн рублей — их порядка 17,1 тыс. Больше всего работающих по найму с такой зарплатой фиксируется в Москве (60%). Основная масса работников с миллионными зарплатами сосредоточена в финансовой и страховой сфере, в области торговли, в сфере профессиональной, научной и технической деятельности, в обрабатывающей промышленности, в области информации и связи, в сфере культуры, спорта и развлечений, добыче полезных ископаемых и строительстве.

✅ Бывает, работаешь изо всех сил, дети болеют, а присматривают за ними бабушки. На больничный не идешь, так как его оплата может быть невелика. Но с сентября 2021 года в России начал действовать новый порядок расчета больничных листков по уходу за маленькими детьми. О том, как будет оплачиваться больничный по уходу за ребенком по-новому, читайте в новом выпуске Fingram.