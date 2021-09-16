🔹 Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам первой декады сентября составила 6,15% годовых против 6,17% за третью декаду августа. Таким образом, ставка впервые с третьей декады мая 2021 года продемонстрировала локальное снижение, несмотря на продолжающийся рост ключевой ставки ЦБ.

🔹 Фаза активного распространения ипотеки в России близится к завершению, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, на это указывает в том числе количество семей со средними доходами, уже обремененных жилищными кредитами. При этом директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова заявила в кулуарах Международного банковского форума «Банки России — XXI век», что регулятор пока не обсуждает дополнительных мер по ограничению ипотечного кредитования. Представители ЦБ в ходе и в кулуарах форума также заявили об остающихся высокими темпах роста необеспеченного потребкредитования в России, высказались против большого количества типов индивидуальных инвестиционных счетов, анонсировали маркировку нелегальных финкомпаний в поисковиках, стресс-тесты для оценки влияния декарбонизации на экономику РФ и новый доклад по регулированию банковских экосистем, а также высказали мнение, что если тенденция перехода граждан на рынок капитала усилится, то банкам придется повышать ставки по депозитам.

🔹 Мобильные операторы предложили уточнить правила предоставления бесплатного доступа к социально значимым сайтам: абоненты, претендующие на услугу, должны будут подтвердить свое гражданство РФ; бесплатный доступ не должен действовать в роуминге (в том числе национальном); также операторы хотят иметь возможность приостанавливать оказание услуг, если у абонента возникает долг сроком более двух месяцев.

🔹 Малый бизнес останется без льготных ссуд до конца 2021 года: Минфин не согласился дофинансировать программу субсидированных займов «1764». Ранее «Опора России» предложила выделить на эту программу дополнительные 20 млрд рублей, так как к апрелю-маю 2021 года многие банки выбрали весь объем выделенных на программу субсидий и прекратили кредитование.



🔹 Среднестатистической российской семье из трех человек для «нормальной жизни» требуется месячный доход в 93,2 тыс. рублей. Финансовые запросы россиян в 2021 году выросли по сравнению с 2019 годом — в первую очередь за счет увеличения числа запросов на семейный доход более 120 тыс. рублей в месяц — с 11% в 2019 году до 25% в 2021-м. Это самое высокое значение за всю историю наблюдений.