Главное за неделю. 24—30 января

✅ В ЦБ рассказали о новой двухэтапной схеме финансового обмана. Ее цель — убедить жертву оформить кредит, чтобы потом перевести эти деньги на счет злоумышленников. Общая сумма ущерба может варьироваться от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.

✅ Льготную ипотеку предлагают расширить на вторичку. В населенных пунктах, где девелоперы не строят новое жилье, граждане не могут воспользоваться господдержкой, что ставит их в неравные условия по сравнению с жителями городов, где есть новостройки, считают в Госдуме. «Сельской ипотекой», которая распространяется на вторичное жилье, нельзя воспользоваться в населенных пунктах, численность населения которых превышает 30 тыс. человек.

✅ Центробанк РФ установил базовый уровень доходности вкладов на февраль 2022 года. По сравнению с январскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, выросла в рублевом сегменте и разнонаправленно изменилась в валютном.

✅ Страхование от несчастных случаев и ДМС «назначены» драйверами роста страхового рынка в 2022 году. Совокупные страховые сборы в 2022 году увеличатся на 10% после роста примерно на 19% по итогам 2021-го и превысят 2 трлн рублей. Темпы роста страховой премии окажутся под давлением из-за ожидаемых регуляторных новаций.

✅ Россиянам хотят разрешить покупать жилье на пенсионные накопления. Риелторы предлагают выдавать средства по принципу ипотечного кредитования на срок до 20 лет или до наступления пенсии — полную необходимую сумму или часть (в том числе на ипотеку). Согласно инициативе, деньги нужно будет возвращать по низкой ставке — 4—5% годовых, а если процент ниже, чем инвестиционная доходность пенсионных фондов, то разницу субсидировать по принципу ипотеки с господдержкой. Для этого предлагается создать федерального оператора по использованию средств пенсионных начислений.

✅ Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях снизилась по итогам второй декады января после стабильности в «каникулярную» первую декаду месяца и предшествующего непрерывного роста начиная с третьей декады сентября прошлого года. Значение за вторую декаду января составило 7,7% годовых после 7,74% за два предыдущих десятидневных периода. При этом состав топ-10 банков по вкладам несколько изменился по сравнению с первой декадой января.

✅ В НКР ожидают, что доходность вкладов в 2022 году вернется к пятилетнему максимуму, а объем средств населения на срочных депозитах приблизится к допандемийному уровню. По мнению аналитиков агентства, максимальная ставка по вкладам в 2022 году превысит 8,5%, вернувшись на уровень конца 2016-го. Сейчас уровень максимальной ставки по вкладам соответствует II кварталу 2017 года, когда ключевая ставка составляла 9—9,25%.

✅ Премия «Банк года»: открыто онлайн-голосование в номинации «Digital-банк года». Впервые клиенты финансовых компаний смогут принять личное участие в выборе победителей наряду с экспертным советом Банки.ру. Пользователям необходимо проголосовать за банк, который достоин победы и соответствует всем критериям номинации (удобство мобильного приложения, уровень автоматизации общения банка с клиентом, возможность онлайн-оформления и доставки продуктов банка). Голосование продлится до 15 февраля 2022 года включительно.

✅ Налог на вклады свыше 1 млн рублей может затронуть россиян с меньшими сбережениями. Налог на доходы с депозитов россиян, который изначально позиционировался как налог на вклады свыше 1 млн рублей, по итогам 2021 года частично распространится и на держателей сбережений с меньшей суммой, если на них начислены проценты более чем на 42,5 тыс. рублей.

✅ Группа UniCredit передумала покупать банк «Открытие». Итальянская группа не хочет приобретать банк «Открытие», так как велик риск санкций, и даже слухи о сделке уже сейчас негативно влияют на котировки ее акций. Эксперты считают, что сейчас банк «Открытие» вряд ли может быть куплен иностранным игроком. Если бы такой интерес и был, то сейчас слишком велики риски, учитывая геополитическую обстановку.

✅ Инвестдайджест Банки.ру: распродажи на биржах, рубль дешевеет на новостях. Продать по-быстрому — инвесторы в испуге «сбрасывают» бумаги. Российский и американский рынок акций в обвале. Наступает время «медвежьего» рынка — тот самый момент для тех, кто только собирался купить фондовые активы по невысоким ценам. Подробности — в нашей еженедельной подборке.