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Главное за неделю. 24—30 января

30.01.2022 10:00
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Время прочтения: 3 минуты
Главное за неделю. 24—30 января
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

В ЦБ рассказали о новой двухэтапной схеме финансового обмана. Ее цель — убедить жертву оформить кредит, чтобы потом перевести эти деньги на счет злоумышленников. Общая сумма ущерба может варьироваться от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.

Льготную ипотеку предлагают расширить на вторичку. В населенных пунктах, где девелоперы не строят новое жилье, граждане не могут воспользоваться господдержкой, что ставит их в неравные условия по сравнению с жителями городов, где есть новостройки, считают в Госдуме. «Сельской ипотекой», которая распространяется на вторичное жилье, нельзя воспользоваться в населенных пунктах, численность населения которых превышает 30 тыс. человек.

Центробанк РФ установил базовый уровень доходности вкладов на февраль 2022 года. По сравнению с январскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, выросла в рублевом сегменте и разнонаправленно изменилась в валютном.

Страхование от несчастных случаев и ДМС «назначены» драйверами роста страхового рынка в 2022 году. Совокупные страховые сборы в 2022 году увеличатся на 10% после роста примерно на 19% по итогам 2021-го и превысят 2 трлн рублей. Темпы роста страховой премии окажутся под давлением из-за ожидаемых регуляторных новаций.

Россиянам хотят разрешить покупать жилье на пенсионные накопления. Риелторы предлагают выдавать средства по принципу ипотечного кредитования на срок до 20 лет или до наступления пенсии — полную необходимую сумму или часть (в том числе на ипотеку). Согласно инициативе, деньги нужно будет возвращать по низкой ставке — 4—5% годовых, а если процент ниже, чем инвестиционная доходность пенсионных фондов, то разницу субсидировать по принципу ипотеки с господдержкой. Для этого предлагается создать федерального оператора по использованию средств пенсионных начислений.

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях снизилась по итогам второй декады января после стабильности в «каникулярную» первую декаду месяца и предшествующего непрерывного роста начиная с третьей декады сентября прошлого года. Значение за вторую декаду января составило 7,7% годовых после 7,74% за два предыдущих десятидневных периода. При этом состав топ-10 банков по вкладам несколько изменился по сравнению с первой декадой января.

В НКР ожидают, что доходность вкладов в 2022 году вернется к пятилетнему максимуму, а объем средств населения на срочных депозитах приблизится к допандемийному уровню. По мнению аналитиков агентства, максимальная ставка по вкладам в 2022 году превысит 8,5%, вернувшись на уровень конца 2016-го. Сейчас уровень максимальной ставки по вкладам соответствует II кварталу 2017 года, когда ключевая ставка составляла 9—9,25%.

Премия «Банк года»: открыто онлайн-голосование в номинации «Digital-банк года». Впервые клиенты финансовых компаний смогут принять личное участие в выборе победителей наряду с экспертным советом Банки.ру. Пользователям необходимо проголосовать за банк, который достоин победы и соответствует всем критериям номинации (удобство мобильного приложения, уровень автоматизации общения банка с клиентом, возможность онлайн-оформления и доставки продуктов банка). Голосование продлится до 15 февраля 2022 года включительно.

Налог на вклады свыше 1 млн рублей может затронуть россиян с меньшими сбережениями. Налог на доходы с депозитов россиян, который изначально позиционировался как налог на вклады свыше 1 млн рублей, по итогам 2021 года частично распространится и на держателей сбережений с меньшей суммой, если на них начислены проценты более чем на 42,5 тыс. рублей.

Группа UniCredit передумала покупать банк «Открытие». Итальянская группа не хочет приобретать банк «Открытие», так как велик риск санкций, и даже слухи о сделке уже сейчас негативно влияют на котировки ее акций. Эксперты считают, что сейчас банк «Открытие» вряд ли может быть куплен иностранным игроком. Если бы такой интерес и был, то сейчас слишком велики риски, учитывая геополитическую обстановку.

Инвестдайджест Банки.ру: распродажи на биржах, рубль дешевеет на новостях. Продать по-быстрому — инвесторы в испуге «сбрасывают» бумаги. Российский и американский рынок акций в обвале. Наступает время «медвежьего» рынка — тот самый момент для тех, кто только собирался купить фондовые активы по невысоким ценам. Подробности — в нашей еженедельной подборке.

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