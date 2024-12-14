Слухи о возможной заморозке вкладов, когда можно не платить налог на доход. Новое о вкладах за неделю

🔸 Россельхозбанк повышает ставки по вкладам.
🔸 Объяснено, стоит ли сейчас торопиться закрывать старые вклады.
🔸 ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк: названы десять лучших накопительных счетов.
🔸 Открыть вклад или купить квартиру: куда сейчас лучше вложить деньги.
🔸 В Центробанке сообщили, какие вклады стали самыми популярными у россиян.
🔸 Россияне назвали плюсы и минусы накопительных счетов.
🔸 Вкладчики опасаются, что банки не смогут выплатить проценты: эксперт ответил, есть ли риски.
🔸 Объяснено, когда можно не платить налог на доход по вкладу.
🔸 Эксперт прокомментировал слухи о возможной заморозке вкладов.
Самые прибыльные* годовые вклады
Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил топ-10 годовых вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:
- «Доход», Уралсиб
- «МКБ. Перспектива», Московский кредитный банк
- «ВТБ вклад», ВТБ
- «МТС Вклад», МТС Банк
- «В плюсе с Привилегиями «Плюс», Газпромбанк
* Условия по вкладам актуальны на 10 декабря 2024 года.