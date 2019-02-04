Райффайзенбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
Mastercard Standard — Райффайзенбанкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 708 до 750 ₽
- стоимость обслуживания 25 $
- стоимость обслуживания 25 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Выпуск и обслуживание
708 - 750 ₽
по карте Visa плата за обслуживание составляет 59 руб. в месяц; по Mastercard - 750 руб. в год
Выпуск и обслуживание
25 $
Выпуск и обслуживание
25 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,7%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
1% + 150 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков
1% + 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; на все виды операций: до 6 000 000 руб. в день
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,7%, мин. 10 долл.
Снятие наличных в банкоматах других банков
1% + 5 долл. (0% в банкоматах банков-партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков
1% + 5 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 000 долл. в день, до 20 000 долл. в месяц; на все виды операций: до 100 000 долл. в день
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,7%, мин. 10 евро
Снятие наличных в банкоматах других банков
1% + 5 евро (0% в банкоматах банков-партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков
1% + 5 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 000 евро в день, до 20 000 евро в месяц, на все виды операций: до 100 000 евро в день
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб. / 2 долл. / 2 евро, начиная с 2-го месяца;
- комиссия за конвертацию - 1,65% от суммы операции, совершенных за рубежом в валюте, отличной от валюты счета;
- экстренная выдача наличных за рубежом - 6 000 руб. / 200 долл. / 200 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- льготное получение наличных в банкоматах банков-партнеров
Минусы
- дорогое обслуживание валютных карт;
- наличие комиссии за снятие в ПВН банка
Особые ограничения
- доставка карты курьером - 390 руб. / 6 долл. / 6 евро
Дата актуализации
04.02.2019 12:33
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 50 городах России
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Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
- Адрес
- 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
- Сайт
- www.raiffeisen.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 721-99-00