Обслуживание карты

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на выбор Visa Classic

Mastercard Standard

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay

Выпуск и обслуживание 708 - 750 ₽ по карте Visa плата за обслуживание составляет 59 руб. в месяц; по Mastercard - 750 руб. в год

Выпуск и обслуживание 25 $

Выпуск и обслуживание 25 €

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0,7%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков 1% + 150 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров)

Снятие наличных в ПВН других банков 1% + 150 руб.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; на все виды операций: до 6 000 000 руб. в день

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0,7%, мин. 10 долл.

Снятие наличных в банкоматах других банков 1% + 5 долл. (0% в банкоматах банков-партнеров)

Снятие наличных в ПВН других банков 1% + 5 долл.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 000 долл. в день, до 20 000 долл. в месяц; на все виды операций: до 100 000 долл. в день

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0,7%, мин. 10 евро

Снятие наличных в банкоматах других банков 1% + 5 евро (0% в банкоматах банков-партнеров)

Снятие наличных в ПВН других банков 1% + 5 евро

Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 000 евро в день, до 20 000 евро в месяц, на все виды операций: до 100 000 евро в день