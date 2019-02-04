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Райффайзенбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

Mastercard Standard — Райффайзенбанк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 708 до 750 ₽
  • Mastercard Standard — Райффайзенбанк
  • Visa Classic — Райффайзенбанк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Выпуск и обслуживание
708 - 750 ₽

по карте Visa плата за обслуживание составляет 59 руб. в месяц; по Mastercard - 750 руб. в год

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0,7%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

1% + 150 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров)

Снятие наличных в ПВН других банков

1% + 150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; на все виды операций: до 6 000 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 60 руб. / 2 долл. / 2 евро, начиная с 2-го месяца;
  • комиссия за конвертацию - 1,65% от суммы операции, совершенных за рубежом в валюте, отличной от валюты счета;
  • экстренная выдача наличных за рубежом - 6 000 руб. / 200 долл. / 200 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • льготное получение наличных в банкоматах банков-партнеров
Минусы
  • дорогое обслуживание валютных карт;
  • наличие комиссии за снятие в ПВН банка
Особые ограничения
  • доставка карты курьером - 390 руб. / 6 долл. / 6 евро
Дата актуализации
04.02.2019 12:33
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 50 городах России
53 426
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Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
Адрес
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
Сайт
www.raiffeisen.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 77
Банкоматы 308
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Телефоны
(495) 721-99-00