Примсоцбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Восточная классическая
China UnionPay — Примсоцбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 200 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- UnionPay Classic
Технологические особенности
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
4%
максимальный остаток, на который производится начисление процентов - 400 000 руб.
Выпуск и обслуживание
1 200 ₽
(100 руб. в месяц)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
1%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб.
Дополнительная информация
- карту можно оформить в рублях и китайских юанях;
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка;
- 10% скидка на предоставление сейфовой ячейки;
- проценты, начисляемые на сумму технического овердрафта - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете
Минусы
- высокая стоимость обслуживания карты;
- наличие комиссии за снятие в ПВН банка
Особые ограничения
- карта оформляется в рамках пакета услуг "Восточный Классический"
Дата актуализации
06.02.2019 15:45
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Восточная классическая» в 26 городах России
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Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
- Адрес
- 690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
- Сайт
- www.pskb.com
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Владивосток
- Телефоны
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8 800 200-42-02 — единая справочная служба(423) 242-42-42