Обслуживание карты Тип карты UnionPay Classic Технологические особенности чип Начисление процентов на остаток средств на счете максимальный остаток, на который производится начисление процентов - 400 000 руб. 4% Выпуск и обслуживание 1 200 ₽ (100 руб. в месяц) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 1% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. Дополнительная информация карту можно оформить в рублях и китайских юанях;

СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка;

10% скидка на предоставление сейфовой ячейки;

проценты, начисляемые на сумму технического овердрафта - 36,5% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

начисление процентов на остаток средств на картсчете Минусы высокая стоимость обслуживания карты;

наличие комиссии за снятие в ПВН банка Особые ограничения карта оформляется в рамках пакета услуг "Восточный Классический" Дата актуализации 06.02.2019 15:45 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.