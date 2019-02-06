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Примсоцбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Восточная классическая

China UnionPay — Примсоцбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 200 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • UnionPay Classic
Технологические особенности
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
4%
максимальный остаток, на который производится начисление процентов - 400 000 руб.
Выпуск и обслуживание
1 200 ₽

(100 руб. в месяц)

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

1%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 150 руб.

Дополнительная информация
  • карту можно оформить в рублях и китайских юанях;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка;
  • 10% скидка на предоставление сейфовой ячейки;
  • проценты, начисляемые на сумму технического овердрафта - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания карты;
  • наличие комиссии за снятие в ПВН банка
Особые ограничения
  • карта оформляется в рамках пакета услуг "Восточный Классический"
Дата актуализации
06.02.2019 15:45
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Восточная классическая» в 26 городах России
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Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Адрес
690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
Сайт
www.pskb.com
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 200-42-02 — единая справочная служба
(423) 242-42-42