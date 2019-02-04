Связь-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир системы Мир Классическая
Пакет услуг Зарплатный
Мир — Связь-Банкеще 4 карты
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 550 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
- Мир
- Мир Классическая
- JCB Standard
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- Samsung Pay/ Google Pay для Visa
Бонусы
- для путешествий
- другое
программа лояльности Признание: начисление бонусных баллов за покупки по карте (кроме карт Мир, Мир Классическая) из расчета:
- 300 приветственных баллов;
- 1 балл за каждые 250 руб. покупки
накопленные баллы можно потратить (1 балл = 1 руб.) на полную или частичную оплату авиабилетов, железнодорожных билетов, бронирование отелей, товаров и услуг партнеров банка, представленных на Бонусной витрине, расположенной на сайте банка; баллы действительны в течение 36 месяцев с даты их начисления
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 0,01% до 5%
5% годовых на остаток 5 000-300 000 руб., 0,01% годовых - на сумму менее 5 000 руб. и более 300 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 550 ₽
со 2-го года: 0-600 руб.
по 50 руб. ежемесячно; плата не взимается в первый месяц и далее при совершении покупок в предыдущем месяце на сумму от 5 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 180 руб.;
- 0% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 180 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц (комиссия за несоблюдение лимитов - 0,5% от суммы превышения)
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- конвертация - по курсу банка, комиссия 2% при совершении операций за рубежом в валюте, отличной от долларов США или евро;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно;
- возможен перевод заработной платы на карту
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- льготное снятие в банкоматах банков-партнеров;
- бонусная программа;
- возможность бесплатного обслуживания;
- начисление процентов на остаток
Минусы
- дорогое СМС-информирование
Особые ограничения
- карта Мир Классическая участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
04.02.2019 10:24
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пакет услуг Зарплатный» в 65 городах России
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
- Адрес
- 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
- Сайт
- www.sviaz-bank.ru
- Отделения и банкоматы
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