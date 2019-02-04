программа лояльности Признание: начисление бонусных баллов за покупки по карте (кроме карт Мир, Мир Классическая) из расчета:

300 приветственных баллов;

1 балл за каждые 250 руб. покупки

накопленные баллы можно потратить (1 балл = 1 руб.) на полную или частичную оплату авиабилетов, железнодорожных билетов, бронирование отелей, товаров и услуг партнеров банка, представленных на Бонусной витрине, расположенной на сайте банка; баллы действительны в течение 36 месяцев с даты их начисления