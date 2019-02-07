Обслуживание карты Тип карты Мир Премиальная Технологические особенности технология 3D Secure

чип Cash Back 1% макс. - 3 000 руб. в месяц Бонусы благотворительность 50% от стоимости годового обслуживания карты будет направлено в «Российский детский фонд» в рамках проекта «Сделаем Мир ярким!» Выпуск и обслуживание 500 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб.

1% - в банкоматах банков-партнеров;

0% в банкоматах группы ВТБ и Почта-банка Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб.

1% - в ПВН банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных в устройствах банка: 20 000 руб. в день, 100 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;

конвертация - по курсу банка;

доступна программа «Дисконт-клуб» Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

бесплатное СМС-информирование;

отчисления на благотворительность;

невысокая стоимость обслуживания;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах / кассах сторонних банков;

пониженная комиссия за снятие в банкоматах / кассах банков-партнеров Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 07.02.2019 11:06 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.