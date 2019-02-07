Вход
Саровбизнесбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Премиальная

Дебетовая Мир Премиальная

Мир Премиальная — Саровбизнесбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 500 ₽
  • cash back 1%
  • бонусная программа
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Cash Back
1%
  • макс. - 3 000 руб. в месяц
Бонусы
  • благотворительность
  • 50% от стоимости годового обслуживания карты будет направлено в «Российский детский фонд» в рамках проекта «Сделаем Мир ярким!»
Выпуск и обслуживание
500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 100 руб.
  • 1% - в банкоматах банков-партнеров;
  • 0% в банкоматах группы ВТБ и Почта-банка
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 100 руб.
  • 1% - в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных в устройствах банка: 20 000 руб. в день, 100 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
  • конвертация - по курсу банка;
  • доступна программа «Дисконт-клуб»
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • отчисления на благотворительность;
  • невысокая стоимость обслуживания;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах / кассах сторонних банков;
  • пониженная комиссия за снятие в банкоматах / кассах банков-партнеров
Особые ограничения
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
07.02.2019 11:06
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир Премиальная» в 23 городах России
6 234
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
Адрес
607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саров
Отделения 8
Банкоматы 24
посмотреть на карте
Телефоны
(831) 430-38-28 — справочно-консультационная служба