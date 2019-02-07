Саровбизнесбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Премиальная
Дебетовая Мир Премиальная
Мир Премиальная — Саровбизнесбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 500 ₽
- cash back 1%
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Cash Back
1%
- макс. - 3 000 руб. в месяц
Бонусы
- благотворительность
- 50% от стоимости годового обслуживания карты будет направлено в «Российский детский фонд» в рамках проекта «Сделаем Мир ярким!»
Выпуск и обслуживание
500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб.
- 1% - в банкоматах банков-партнеров;
- 0% в банкоматах группы ВТБ и Почта-банка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 100 руб.
- 1% - в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных в устройствах банка: 20 000 руб. в день, 100 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
- конвертация - по курсу банка;
- доступна программа «Дисконт-клуб»
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- бесплатное СМС-информирование;
- отчисления на благотворительность;
- невысокая стоимость обслуживания;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / кассах сторонних банков;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах / кассах банков-партнеров
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
07.02.2019 11:06
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир Премиальная» в 23 городах России
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Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
- Адрес
- 607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Саров
- Телефоны
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(831) 430-38-28 — справочно-консультационная служба