Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Black Edition Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Мультивалютная карта возможна перепривязка карты к уже открытому в банке счету в иностранной валюте через интернет-банк или по звонку Начисление процентов на остаток средств на счете на остаток на накопительном счете (открывается отдельно от карточного счета): 4% - до 150 000 руб., от 400 000 руб. до 4 000 000 руб.; 8% - 150 000 руб. - 400 000 руб.; свыше 4 000 000 руб. проценты не начисляются; акция до 30.04.2019 от 4% до 8% Выпуск и обслуживание 0 - 15 000 ₽ по 1 500 руб. в месяц, плата не взимается за первые 2 месяца пользования картой и далее при выполнении одного из условий: среднемесячный остаток на счете за предшествующий календарный месяц более 1 500 000 руб.;

сумма покупок за предшествующий месяц - от 75 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% (в России и за рубежом) Снятие наличных в ПВН банка 0,5%, мин. 100 руб. при снятии менее 500 000 руб. (эквивалент в долл.) за операцию, 3,5% - более 500 000 руб. (эквивалент в долл.);

0% при снятии до 5 000 евро (включительно) за операцию, 0,5% - 5 000-15 000 евро (включительно), 3,5% - более 15 000 евро Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при соблюдении требований по остаткам и обороту (см. выпуск и обслуживание);

1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных через банкоматы: до 300 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование - бесплатно при соблюдении требований по остаткам и обороту, 89 руб. в месяц - в остальных случаях;

плата за неразрешенный овердрафт - 35% годовых;

2 дополнительные карты;

2 прохода в месяц в бизнес-залы аэропортов (Lounge Key) - бесплатно при сумме покупок от 75 000 руб. (4 прохода в месяц при среднемесячном балансе от 1 500 000 руб.);

доступ к точкам Wi-Fi (Boingo Wireless) - бесплатно;

страхование выезжающих за рубеж, консьерж сервис - бесплатно при среднемесячном остатке на счете от 1,5 млн руб. или при сумме покупок от 75 000 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатные получение наличных в любых банкоматах, СМС-информирование, обслуживание карты при выполнении требований банка Минусы наличие комиссии за снятие в ПВН банка Особые ограничения требуется поддержание остатка от 1 500 000 руб. или суммы покупок от 75 000 руб. в предыдущем месяце Дата актуализации 04.02.2019 11:10 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Оформить карту 31 заявка за 30 дней

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.