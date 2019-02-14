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ОТП Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Твой выбор - сбережения

Mastercard World «Твой выбор» — ОТП Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 149 до 1 788 ₽
  • cash back 1,5%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay / Apple Pay
Cash Back
1,5%
  • 1,5% от любых покупок (макс. 2 000 руб.)
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 5% до 6,5%
5,5% годовых начисляется при сумме от 5 000 до 100 000 руб., 6,5% при сумме от 100 000 до 200 000 руб., 5% при сумме свыше 200 000 руб.
Выпуск и обслуживание
149 - 1 788 ₽

со 2-го года: 0-1 788 руб.

149 руб. взимается за выпуск карты, далее по 149 руб. в месяц;

  • плата не взимается при сумме неснижаемого остатка на счете карты более 20 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - при снятии до 60 000 руб.;
  • 1,5%, мин. 150 руб. - при снятии свыше 60 000 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% - при снятии до 60 000 руб.;
  • 1,5%, мин. 150 руб. - при снятии свыше 60 000 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 700 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 49% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 39 руб. за операцию;
  • СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 до 65 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • наличие cash back;
  • возможность бесплатного обслуживания;
  • начисление процентов на остаток средств на счете
Дата актуализации
14.02.2019 11:07
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Твой выбор - сбережения» в 112 городах России
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Справочная информация
АО «ОТП Банк»
Адрес
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
Сайт
www.otpbank.ru
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Телефоны
8 800 100-55-55 — единая справочная служба