Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Google Pay / Apple Pay Cash Back 1,5% 1,5% от любых покупок (макс. 2 000 руб.) Начисление процентов на остаток средств на счете 5,5% годовых начисляется при сумме от 5 000 до 100 000 руб., 6,5% при сумме от 100 000 до 200 000 руб., 5% при сумме свыше 200 000 руб. от 5% до 6,5% Выпуск и обслуживание 149 - 1 788 ₽ со 2-го года: 0-1 788 руб. 149 руб. взимается за выпуск карты, далее по 149 руб. в месяц; плата не взимается при сумме неснижаемого остатка на счете карты более 20 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - при снятии до 60 000 руб.;

1,5%, мин. 150 руб. - при снятии свыше 60 000 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - при снятии до 60 000 руб.;

1,5%, мин. 150 руб. - при снятии свыше 60 000 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 700 000 руб. в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 49% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 39 руб. за операцию;

СМС-информирование - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 до 65 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы СМС-информирование - бесплатно;

наличие cash back;

возможность бесплатного обслуживания;

начисление процентов на остаток средств на счете Дата актуализации 14.02.2019 11:07 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.