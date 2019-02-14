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Твой выбор - сбережения
Mastercard World «Твой выбор» — ОТП Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 149 до 1 788 ₽
- cash back 1,5%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay
Cash Back
1,5%
- 1,5% от любых покупок (макс. 2 000 руб.)
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 5% до 6,5%
5,5% годовых начисляется при сумме от 5 000 до 100 000 руб., 6,5% при сумме от 100 000 до 200 000 руб., 5% при сумме свыше 200 000 руб.
Выпуск и обслуживание
149 - 1 788 ₽
со 2-го года: 0-1 788 руб.
149 руб. взимается за выпуск карты, далее по 149 руб. в месяц;
- плата не взимается при сумме неснижаемого остатка на счете карты более 20 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - при снятии до 60 000 руб.;
- 1,5%, мин. 150 руб. - при снятии свыше 60 000 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - при снятии до 60 000 руб.;
- 1,5%, мин. 150 руб. - при снятии свыше 60 000 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 700 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 49% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 39 руб. за операцию;
- СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 до 65 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- СМС-информирование - бесплатно;
- наличие cash back;
- возможность бесплатного обслуживания;
- начисление процентов на остаток средств на счете
Дата актуализации
14.02.2019 11:07
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Твой выбор - сбережения» в 112 городах России
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Справочная информация
АО «ОТП Банк»
- Адрес
- 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
- Сайт
- www.otpbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 100-55-55 — единая справочная служба