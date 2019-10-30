системы Мир Премиальная

Дебетовая карта Активная в Росгосстрах Банке

Мир Премиальная «Активная» — Росгосстрах Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 600 ₽
  • cash back до 3%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Cash Back
до 3%

выплачивается за покупки в любых категориях на сумму от 3 000 руб. в мес.:

  • 1% от покупок в категории "Авто";
  • 3% от покупок в категории "Медицина"

макс. сумма возврата - 3 000 руб. в мес.
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 4,5%

сумма минимального первоначального взноса для начисления процентов - 3 000 руб., проценты ежемесячно капитализируются:

  • 0,01% годовых - на остаток до 3 000 руб. и свыше 50 000 001 руб.;
  • 4% годовых - от 3 000 до 250 000 руб.;
  • 4,25% годовых - от 250 001 до 750 000 руб. и от 3 000 001 до 50 000 000 руб.;
  • 4,5% годовых - от 750 001 руб. до 3 000 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
600 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков

1,5%, мин. 300 руб. (0% - в банкоматах Сбербанк, Банк "ФК Открытие")
Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%, мин. 300 руб.
Лимиты по операциям снятие наличных: до 350 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу ЦБ;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 54,75% годовых
Дата актуализации 30.10.2019 12:35
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Дата актуализации 30.10.2019 12:35
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания;
  • наличие cash back;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • пониженная комиссия за снятие в банкоматах банков-партнеров;
  • начисление процентов на остаток
Минусы
Особые ограничения
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации 30.10.2019 12:35
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Активная» в 60 городах России
53
Вернуться в поиск

Предложения месяца

Польза с повышенным кэшбэком
Хоум Кредит Банк
до 10% годовых
Посмотреть
Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
Посмотреть
Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
Посмотреть
Opencard
Банк «ФК Открытие»
cash back до 11%
Посмотреть
Справочная информация
ПАО «РГС Банк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2
ОГРН
1027739004809
Сайт
www.rgsbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 2
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-40-40 — единая справочная служба

Дебетовая карта "Активная"


Разнообразные банковские продукты востребованы и нужны практически каждому современному человеку. Они представлены в разных формах, к примеру, сюда относятся дебетовые карты, выпускаемые многими финансовыми организациями. Использовать их можно так, как удобно самому владельцу — ограничений почти нет.

Понятие

Дебетовая карточка — самый популярный инструмент. Она предназначена для того, чтобы человек пользовался собственными денежными средствами. Очень часто ДК бывают зарплатными — на них работодатели перечисляют сотрудникам заработную плату.

Кроме того, карта Активная Росгосстрах Банка активно используется в разных магазинах, заведениях общественного питания для безналичной оплаты. У инструмента нет кредитной линии, но, если есть такая необходимость, можно активировать овердрафт.

Оформление продукта очень простое: потенциальный клиент выбирает банк, формирует заявку и предъявляет свой паспорт. Изготавливается пластик в течение двух недель.

За выпуск оплата не взимается, а стоимость годового обслуживания различается в разных ФО. Конкретная цифра зависит от подключенных функций и прочих параметров.

Основные параметры

Все карточки схожи по принципу действия, но могут значительно различаться по важным характеристикам, таким как:

  • дизайн. В некоторых местах клиенты за дополнительную плату разрабатывают его самостоятельно;
  • платежная система;
  • тариф, в который также входят дополнительные опции и возможности;
  • стоимость обслуживания. Есть финансовые организации, предлагающие продукты без необходимости уплачивать что-то со стороны держателей;
  • способ считывания данных;
  • валюта.

Как заказать

Требования к соискателям минимальны, и значит, процедура оформления услуги не отличается особой сложностью. Какие действия нужно выполнить:

  • Выбирается банк-эмитент.
  • Подбирается Активная карта по условиям, тарифам, требованиям ФО.
  • Подается запрос на получение.
  • Подписывается соглашение (с предварительным изучением всех пунктов, которые в нем прописаны).
  • Менеджер сообщает, когда удастся забрать готовое изделие.
  • При получении можно сразу активировать мобильный банк и прочие функции, которыми будет пользоваться потребитель.

На любую ДК перечисляется заработная плата — для этого реквизиты предоставляются в бухгалтерский отдел фирмы, где работает гражданин.

Для чего использовать

Что можно делать, используя карту Активная Росгосстрах Банка:

  • хранить деньги;
  • снимать наличные в банкоматах или банковских кассах;
  • оплачивать товары в магазинах;
  • совершать интернет-платежи (оплачивать штрафы, услуги ЖКХ и т. д.);
  • делать покупки в режиме онлайн.

Banki.ru — сайт, который поможет пользователю выбрать идеальную дебетовую карточку. Именно для этого здесь действуют удобные фильтры для подбора продуктов, на 100 % соответствующих запросам посетителя. Все из того, что выделит система, будет подходить соискателю, поэтому ему останется лишь принять окончательное решение и перейти к заполнению заявки.

Все продукты Банки.ру

Калькуляторы

Калькулятор вкладов
Калькулятор кредитов
Калькулятор автокредитов
Калькулятор Cash Back
Калькулятор ипотеки
Калькулятор ВЗР
Рассчитать ОСАГО
Рассчитать КАСКО

Вклады и инвестиции

Вклады в Сбербанке
В Почта банке
В рублях
С высоким процентом
Акции российских компаний
Акции иностранных компаний
Акции ETF
Акции Газпрома онлайн

Кредиты и займы

Кредиты в Сбербанке
С онлайн заявкой
Наличными
Для пенсионеров
Займ онлайн на карту
Срочный займ на карту
Займ без отказа
Беспроцентный займ

Еще

Личный кабинет агента
Курсы ЦБ
Банки России
Книга памяти
Банки на карте
Отзывы о банках
Отзывы о страховых компаниях