Строящееся жилье
Банк Уралсиб, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Строящееся жилье» в 150 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
- Адрес
-
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
- Сайт
- www.uralsib.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-57-57 — единая справочная служба