|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|
9,25%
|
до 100 000 000 ₽
|
30 лет
|
10%
|
|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|
8,25%
|
до 100 000 000 ₽
|
30 лет
|
10%
|
|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|
8,25%
|
до 100 000 000 ₽
|
30 лет
|
10%
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.