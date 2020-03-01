• Последняя неделя зимы запомнится в первую очередь обвалом на финансовых рынках. Мировые и российские фондовые индексы, цены на нефть и курс рубля падали из-за опасений, связанных с риском пандемии коронавируса. В четверг курс евро поднялся выше 72, а затем и выше 73 рублей, курс доллара превысил 66 рублей. В пятницу обвал продолжился, курс доллара поднялся выше 67 рублей, евро — выше 74 рублей. Цена на нефть Brent упала ниже 50 долларов за баррель впервые с лета 2017-го. Падение индекса РТС превышало 7%, индекс Мосбиржи снижался более чем на 5%. Всего за неделю инвесторы на российском рынке потеряла 1,2 трлн рублей, а совокупное состояние пятерых богатейших россиян всего за день сократилось на 6 млрд долларов.

• Падение нефтяных котировок привело к тому, что разрыв между рыночной ценой на нефть и планкой отсечения по бюджетному правилу сократился до минимального значения за время действия последней версии бюджетного правила в России. Из-за распространения коронавируса Международный валютный фонд готовится понизить свой прогноз роста мировой экономики, а экономисты Credit Suisse уже это сделали. По данным аналитического центра Oxford Economics, потери мирового ВВП от распространения нового типа коронавируса могут составить 1,1 трлн долларов в 2020 году. Сбербанк же предложит российским научно-исследовательским центрам грант на разработку вакцины от коронавируса, сообщил глава кредитной организации Герман Греф.

• Сразу несколько хороших новостей уходящей недели связаны с ипотекой. Так, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях в январе опустилась ниже 9%, составив 8,84%. При этом по данным аналитиков, россияне, взявшие ипотеку в 2015—2019 годах, смогут суммарно сэкономить на обслуживании кредитов около 2,8 трлн рублей благодаря рефинансированию. В свою очередь, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила поправки в закон «Об ипотеке», которые позволяют просрочившим выплаты по ипотечным кредитам заемщикам самостоятельно продавать находящуюся в залоге у банков недвижимость. А вот для вкладчиков хороших новостей снова нет — максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам уменьшилась до нового минимума.

• Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей. В Центробанке предупреждают, что регулятор воспользуется своим правом и установит верхний предел таких комиссий, если они будут завышаться и «ограничивать возможности беспрепятственного перевода средств для граждан». Впрочем, только в четырех кредитных организациях СМИ сообщили, что готовы вслед за ЦБ как минимум на два года отменить уже введенные комиссии за переводы в СБП. Некоторые банки не собираются избавляться от уже введенных комиссий. Остальные организации — участники СБП или отказались отвечать на вопрос об отмене тарифов, или проигнорировали его.

• По итогам прошлого года средние зарплаты сотрудников крупнейших российских банков выросли более чем на 15%, превысив 108 тыс. рублей в месяц, увеличившись за год почти на 15% и в пять раз опередив инфляцию (3,05%). По большинству банков рост зарплат составил 10—25%, но некоторые кредитные организации (Тинькофф Банк, «ФК Открытие» и Совкомбанк) увеличили выплаты в полтора раза. А вот из-за низких зарплат соискатели чаще всего отказываются от работы. Также в числе наиболее частых причин — нечестность нанимателя и неподходящие условия труда.