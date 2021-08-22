✅ Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на сентябрь. По сравнению с ориентирами августа базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, выросла в рублевом сегменте, разнонаправленно изменилась в долларовом, а ставки по вкладам в евро изменились только для одного срока.

✅ Мошенники начали звонить от имени ПФР и запугивать снижением пенсии в том случае, если человек не погасит некую «задолженность» по специальному счету. По данным фонда, абсолютное большинство перерасчетов пенсий делается в сторону увеличения.

✅ Банкиров уличили в завышении итоговой стоимости кредита для заемщика. Проект Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» направил письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, где описал существующую проблему с полной стоимостью кредита и предложил регулятору способы ее решения.

✅ Частные квартиры будут вовлекать в госсистему арендного жилья. Жилье, зарегистрированное в этой информационной системе, будут в том числе вовлекать и в общую систему. Это смогут использовать и региональные, и муниципальные власти. Пока готовится законодательно-нормативная база по информационной системе арендного жилья, до лета следующего года будет принят весь необходимый набор нормативных документов.

✅ 15% российских промышленных компаний существуют в режиме «зомби». Такие данные представили эксперты Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, которые включили в эту категорию неэффективные, убыточные промышленные организации, находящиеся на грани банкротства и выпускающие неконкурентную продукцию. Представитель Минпромторга оценку института назвал объективной, но призвал не драматизировать ситуацию.

✅ Замена бумажного паспорта смарт-картой не будет обязательной, заявил глава Минцифры Максим Шадаев. Он также отметил, что смарт-карта является более удобным формфактором для хранения всех необходимых данных.

✅ Госпрограмма субсидирования найма столкнулась с дефицитом безработных. Минтруд планирует расширить контингент безработных, которые попадают под действие госпрограммы субсидирования найма.

✅ Кабмин анонсирует розыгрыш призов по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от COVID-19. В розыгрыше призов смогут принять участие граждане старше 18 лет. Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

✅ Совкомбанк уволил половину сотрудников купленного «Восточного». Как следует из раскрытия ежеквартального отчета по ценным бумагам банка «Восточный», его среднесписочная численность персонала на конец первого полугодия сократилась с 8,3 тыс. до 5,8 тыс. человек.

✅ Fingram: как проверить бесплатно свою кредитную историю. В идеале каждый гражданин России должен периодически проверять свою кредитную историю. Бесплатно это можно сделать два раза в год в каждом бюро. Зачем? Чтобы точно знать, не оформили ли мошенники заем на ваше имя, почему вам отказали в кредите и нет ли у вас долга. Как получить свою кредитную историю — в новом выпуске Fingram.

✅ В России могут появиться авиабилеты за рубль. Обязательство продавать билеты практически бесплатно взяла на себя российская авиакомпания Nordwind, пытавшаяся стать получателем выделенных правительством субсидий на перевозку семей по внутрироссийским туристическим маршрутам. Правда, в Росавиации уже сказали, что билетов за рубль не будет — к нему добавятся таксы и сборы.

✅ Россияне стали забирать деньги из банков. По итогам полугодия в целом по финансовому сектору отток средств населения составил всего 0,8%, однако ряд банков с крупным депозитным портфелем продемонстрировали опережающую динамику падения.

✅ В ЦБ спрогнозировали ужесточение банками условий кредитования. Банки могут сократить максимальный размер ссуд, срок кредитования. Однако основные корректировки во втором полугодии 2021-го будут происходить в части ценовых условий из-за повышения инфляции и ставки ЦБ. Первое обязывает банки закладывать в стоимость ссуды инфляционную премию, а второе увеличивает цену привлечения ими средств.