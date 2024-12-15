Когда повысят социальные пенсии, россияне оформляют карту провожающего. Главное за неделю

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Самые прибыльные* годовые вклады
Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил топ-10 годовых вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:
- «Доход», Уралсиб
- «МКБ. Перспектива», Московский кредитный банк
- «ВТБ вклад», ВТБ
- «МТС Вклад», МТС Банк
- «В плюсе с Привилегиями «Плюс», Газпромбанк
* Условия по вкладам актуальны на 10 декабря 2024 года.