Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности бесконтактная оплата проезда (БОП)

технология 3D Secure

чип пополнение счета карты на необходимую сумму для оплаты поездок по фиксированной стоимости;

возможность "записать" на карту необходимый тариф (http://troika.mos.ru/tariffs/table/) Бонусы другое программа поощрения - при совершении покупок по карте на сумму от 10 000 руб. в расчетном периоде осуществляется возмещение денежных средств в размере: приветственные 150 руб. за первый расчетный период;

далее размер возмещения рассчитывается по формуле (см.сайт банка) с учетом сумм трат за месяц Выпуск и обслуживание 0 - 300 ₽ плата не взимается при выпуске карты в рамках пакета услуг "Банк в кармане" Снятие наличных в банкоматах банка 0% / 2% от суммы свыше 100 000,01 руб. в день Снятие наличных в ПВН банка 0% / 2% от суммы свыше 100 000,01 руб. в день Снятие наличных в банкоматах других банков 2%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;

плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых начисляется с 11-го дня расчетного периода, следующего за периодом, в котором возникла задолженность;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

конвертация - по курсу банка;

специальные предложения на портале travel.rsb.ru на авиабилеты, отели, а также на оформление страхового полиса со скидкой до 5% Требования к держателю карты Возраст от 18 до 75 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатные поездки на метро в подарок при регулярной оплате покупок картой Особые ограничения оформляется бесплатно в рамках пакета услуг «Банк в кармане Стандартный»;

карта для оплаты всех видов общественного транспорта в Москве Дата актуализации 05.02.2019 09:28 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.