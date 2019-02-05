Русский Стандарт, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Проездной + Тройка
MasterCard Standard «Проездной+Тройка для Москвы» — Русский Стандарт
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 300 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- технология 3D Secure
- чип
- пополнение счета карты на необходимую сумму для оплаты поездок по фиксированной стоимости;
- возможность "записать" на карту необходимый тариф (http://troika.mos.ru/tariffs/table/)
Бонусы
- другое
программа поощрения - при совершении покупок по карте на сумму от 10 000 руб. в расчетном периоде осуществляется возмещение денежных средств в размере:
- приветственные 150 руб. за первый расчетный период;
- далее размер возмещения рассчитывается по формуле (см.сайт банка) с учетом сумм трат за месяц
Выпуск и обслуживание
0 - 300 ₽
плата не взимается при выпуске карты в рамках пакета услуг "Банк в кармане"
Снятие наличных в банкоматах банка
0% / 2% от суммы свыше 100 000,01 руб. в день
Снятие наличных в ПВН банка
0% / 2% от суммы свыше 100 000,01 руб. в день
Снятие наличных в банкоматах других банков
2%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых начисляется с 11-го дня расчетного периода, следующего за периодом, в котором возникла задолженность;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- конвертация - по курсу банка;
- специальные предложения на портале travel.rsb.ru на авиабилеты, отели, а также на оформление страхового полиса со скидкой до 5%
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 до 75 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные поездки на метро в подарок при регулярной оплате покупок картой
Особые ограничения
- оформляется бесплатно в рамках пакета услуг «Банк в кармане Стандартный»;
- карта для оплаты всех видов общественного транспорта в Москве
Дата актуализации
05.02.2019 09:28
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Проездной + Тройка» в 85 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
- Адрес
- 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
- Сайт
- www.rsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 748-07-48