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Русский Стандарт, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Проездной + Тройка

MasterCard Standard «Проездной+Тройка для Москвы» — Русский Стандарт
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 300 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • бесконтактная оплата проезда (БОП)
  • технология 3D Secure
  • чип
  • пополнение счета карты на необходимую сумму для оплаты поездок по фиксированной стоимости;
  • возможность "записать" на карту необходимый тариф (http://troika.mos.ru/tariffs/table/)
Бонусы
  • другое

программа поощрения - при совершении покупок по карте на сумму от 10 000 руб. в расчетном периоде осуществляется возмещение денежных средств в размере:

  • приветственные 150 руб. за первый расчетный период;
  • далее размер возмещения рассчитывается по формуле (см.сайт банка) с учетом сумм трат за месяц
Выпуск и обслуживание
0 - 300 ₽

плата не взимается при выпуске карты в рамках пакета услуг "Банк в кармане"

Снятие наличных в банкоматах банка

0% / 2% от суммы свыше 100 000,01 руб. в день

Снятие наличных в ПВН банка

0% / 2% от суммы свыше 100 000,01 руб. в день

Снятие наличных в банкоматах других банков

2%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

2%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых начисляется с 11-го дня расчетного периода, следующего за периодом, в котором возникла задолженность;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
  • конвертация - по курсу банка;
  • специальные предложения на портале travel.rsb.ru на авиабилеты, отели, а также на оформление страхового полиса со скидкой до 5%
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 до 75 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатные поездки на метро в подарок при регулярной оплате покупок картой
Особые ограничения
  • оформляется бесплатно в рамках пакета услуг «Банк в кармане Стандартный»;
  • карта для оплаты всех видов общественного транспорта в Москве
Дата актуализации
05.02.2019 09:28
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Проездной + Тройка» в 85 городах России
77 934
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
Адрес
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
Сайт
www.rsb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 28
Банкоматы 48
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Телефоны
(495) 748-07-48