СКБ-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Стандартная Gold
MasterCard Gold — СКБ-Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 200 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 34 $
- стоимость обслуживания 34 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- возможность привязки к Samsung Pay / Google Pay / Apple Pay для карт Mastercard
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 4% до 6%
4% годовых начисляется на остаток средств на счете банковской карты от 300 000 руб. и более, 6% годовых - от 30 000 руб. до 299 999,99 руб.; проценты не начисляются до 29 999,99 руб.; начисление процентов производится при условии совершения операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом в торговых точках, в сети Интернет, в системах дистанционного банковского обслуживания на сумму не менее 15 000 рублей в течение отчетного периода
Выпуск и обслуживание
0 - 1 200 ₽
по 100 руб. ежемесячно; в рамках акции по 31 июля 2019 при поддержании ежедневного остатка в размере 75 000 рублей комиссия не взимается
Выпуск и обслуживание
0 - 34 $
раз в полгода со счета банковской карты списывается без распоряжения клиента 5 долл. и по 2 долл. ежемесячно за обслуживание счета; в рамках акции по 31 января 2019 при поддержании ежедневного остатка в размере 1 000 долл. комиссия не взимается
Выпуск и обслуживание
34 €
раз в полгода со счета банковской карты списывается без распоряжения клиента 5 евро и по 2 евро ежемесячно за обслуживание счета
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин.150 руб.
- 0% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин.150 руб.
- 0% в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день в банкоматах банка, до 300 000 руб. в месяц в любых банкоматах, до 1 000 000 руб. в день в ПВН банка
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 долл.
- 0% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 3 долл.
- 0% в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 500 долл. в день в банкоматах банка, до 4 500 долл. в месяц в любых банкоматах, до 15 000 долл. в день в ПВН банка
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 евро
- 0% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 3 евро
- 0% в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 500 евро в день в банкоматах банка, до 4 500 евро в месяц в любых банкоматах, до 15 000 евро в день в ПВН банка
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 90 руб. / 1,5 долл. / 1,5 евро в месяц или 500 руб. в год (в рамках акции по 31 июля 2019 при поддержании ежедневного остатка в размере 30 000 руб. / 500 долл. комиссия не взимается);
- плата за пользование неразрешенным овердрафтом - 73% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах у партнеров
Минусы
- возможность отмены платы за обслуживание при поддержании неснижаемого остатка;
- высокая стоимость СМС-информирования (не взимается при выполнении условий бесплатности);
- дополнительно к стоимости облуживания карт в валюте взимается плата за выпуск карты
Дата актуализации
13.02.2019 10:32
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Стандартная Gold» в 109 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
- Адрес
- 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
- Сайт
- www.skbbank.ru
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