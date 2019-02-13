Вход
СКБ-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Стандартная Gold

MasterCard Gold — СКБ-Банк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 200 ₽
  • начисление процентов на остаток
  • MasterCard Gold — СКБ-Банк
  • Visa Gold — СКБ-Банк
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Gold
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
  • возможность привязки к Samsung Pay / Google Pay / Apple Pay для карт Mastercard
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 4% до 6%
4% годовых начисляется на остаток средств на счете банковской карты от 300 000 руб. и более, 6% годовых - от 30 000 руб. до 299 999,99 руб.; проценты не начисляются до 29 999,99 руб.; начисление процентов производится при условии совершения операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом в торговых точках, в сети Интернет, в системах дистанционного банковского обслуживания на сумму не менее 15 000 рублей в течение отчетного периода
Выпуск и обслуживание
0 - 1 200 ₽

по 100 руб. ежемесячно; в рамках акции по 31 июля 2019 при поддержании ежедневного остатка в размере 75 000 рублей комиссия не взимается

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин.150 руб.
  • 0% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин.150 руб.
  • 0% в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день в банкоматах банка, до 300 000 руб. в месяц в любых банкоматах, до 1 000 000 руб. в день в ПВН банка
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 90 руб. / 1,5 долл. / 1,5 евро в месяц или 500 руб. в год (в рамках акции по 31 июля 2019 при поддержании ежедневного остатка в размере 30 000 руб. / 500 долл. комиссия не взимается);
  • плата за пользование неразрешенным овердрафтом - 73% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах у партнеров
Минусы
  • возможность отмены платы за обслуживание при поддержании неснижаемого остатка;
  • высокая стоимость СМС-информирования (не взимается при выполнении условий бесплатности);
  • дополнительно к стоимости облуживания карт в валюте взимается плата за выпуск карты
Дата актуализации
13.02.2019 10:32
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Стандартная Gold» в 109 городах России
21 884
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Адрес
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
Сайт
www.skbbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Екатеринбург
Отделения 25
Банкоматы 134
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-06-00 — единая справочная служба