Левобережный, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Дебетовая Мир
Мир — Левобережный
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- cash back до 5%
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
Cash Back
от 1 до 5%
- 5% от суммы в категории "Сюрприз" («Метро и электрички», «Автобусные линии, сувениры», «Такси» на 1 квартал 2019г.);
- 1% – при количестве операций 15 и более в месяц (на сумму более 10 000 руб.);
мин. сумма выплаты - 150 руб., макс. - 1 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 120 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: в ПВН - 150 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц, в одном банкомате - 150 000 руб. в сутки, 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование тариф "Базовый" - 20 руб. в месяц, "Стандарт" - 59 руб. в месяц, "Максимум" - 100 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- невысокая комиссия за снятие средств в банкоматах сторонних банков
Минусы
- наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" (партнерами программы лояльности являются только розничные предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Республики Крым)
Дата актуализации
08.02.2019 12:43
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир» в 41 городе России
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Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
- Адрес
- 630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Новосибирск
- Телефоны
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8 800 333-35-55 — единая справочная служба