Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип Cash Back от 1 до 5% 5% от суммы в категории "Сюрприз" («Метро и электрички», «Автобусные линии, сувениры», «Такси» на 1 квартал 2019г.);

1% – при количестве операций 15 и более в месяц (на сумму более 10 000 руб.); мин. сумма выплаты - 150 руб., макс. - 1 000 руб. в месяц Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 120 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: в ПВН - 150 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц, в одном банкомате - 150 000 руб. в сутки, 300 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование тариф "Базовый" - 20 руб. в месяц, "Стандарт" - 59 руб. в месяц, "Максимум" - 100 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

бесплатный выпуск и обслуживание карты;

невысокая комиссия за снятие средств в банкоматах сторонних банков Минусы наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" (партнерами программы лояльности являются только розничные предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Республики Крым) Дата актуализации 08.02.2019 12:43 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.