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Эс-Би-Ай Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Доходная Platinum

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 2 200 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи
Начисление процентов на остаток средств на счете
2%
на остаток 3 000 руб. до 500 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 2 200 ₽

со 2-го года: 0-2 400 руб.

  • по 200 руб. в месяц, плата не взимается в первый месяц пользования картой и далее при выполнении одного из условий:

    • сумма покупок за расчетный месяц - от 45 000 руб.;
    • среднемесячный остаток на депозитных счетах в банке - от 300 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • штраф за неразрешенный овердрафт - 390 руб. (начисляется через 30 дней с момента возникновения);
  • специальные предложения, скидки и акции в интернет-банке
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное получение наличных в любых банкоматах;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • начисление процентов на остаток
Дата актуализации
01.02.2019 15:25
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Доходная Platinum» в 1 городе России
6 329
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Справочная информация
ООО «Эс-Би-Ай Банк»
Адрес
125315, г. Москва, Ленинградский просп., д. 72, корп. 2, корп. 3
Сайт
sbibankllc.ru
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Телефоны
8 800 700 65 12 — единая справочная служба