Русский Стандарт, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Мисс Россия
MasterCard World «Мисс Россия» — Русский Стандарт
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 99 до 1 188 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Бонусы
- другое
программа лояльности RS Cashback: начисление бонусных баллов за покупки по карте от 5 000 руб., которые в дальнейшем можно потратить (1 бонус = 1 руб.) на товары или подарочные сертификаты из каталога вознаграждений, оплатить ими мобильную связь, жилищно-коммунальные и другие услуги в Интернет-банке на сумму не менее 500 руб. или перевести на любой банковский счет, а также в пользу Благотворительного Фонда Константина Хабенского (не менее 1 000 руб.)
- 1% от любой покупки;
- 5% за покупки в категориях (см. на сайте банка);
- 10%, макс. 1 000 бонусов в категории "Косметические магазины" (с 1.01.19 по 31.03.19);
- до 15% за покупки у партнеров банка
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
на остаток до 300 000 руб. включительно при сумме покупок от 3 000 руб. за предыдущий месяц
Выпуск и обслуживание
99 - 1 188 ₽
900 руб. в год / 99 руб. в месяц (плата не взимается со 2-го месяца при совокупном остатке на счетах клиента в банке от 30 000 руб.)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
2%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день в банкоматах банка, до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;
- специальные предложения на авиабилеты и отели, оформление страхового полиса со скидкой 5% на туристическом портале travel.rsb.ru;
- скидки до 30% по программе "Клуб скидок"
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 до 75 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая комиссия за снятие наличных в сторонних устройствах;
- начисление процентов на остаток;
- бонусная программа
Дата актуализации
05.02.2019 09:15
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мисс Россия» в 85 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
- Адрес
- 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
- Сайт
- www.rsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 748-07-48