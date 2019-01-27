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Много бывает
Visa Platinum «Много бывает» — Газпромбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 5 988 ₽
- cash back до 10%
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Cash Back
от 1 до 10%
- 10% от безналичных операций по оплате товаров и услуг на АЗС (макс. 1 000 руб.в месяц):
- 5% - в категории "Кафе, рестораны, сети фастфуд" (макс. 2 000 руб. в месяц);
- 1% - в категории "Супермаркеты" (макс. 500 руб. в месяц) и другие покупки (макс. 3 000 руб. в месяц)
мин. сумма покупок для получения вознаграждения - 35 тыс. рублей в месяц; макс. сумма возврата - 3 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
0 - 5 988 ₽
499 руб. в месяц - за пакет услуг; плата не взимается при выполнении одного из условий:
- среднемесячный остаток на счетах карт/текущих счетах/счетах вкладов не менее 200 000 руб.;
- среднемесячный остаток на счетах карт/текущих счетах/счетах вкладов не менее 100 000 руб. и общая сумма покупок от 35 000 руб. в месяц;
- зачисление заработной платы на карту не менее 100 000 руб. и сумма покупок не менее 35 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,5%, мин. 199 руб.;
- 0% - первые четыре операции в месяц при выполнении одного из условий "минимального требования"
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,5%, мин. 199 руб.;
- 0% - первые четыре операции в месяц при выполнении одного из условий "минимального требования"
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- выпуск до 4 дополнительных карт;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;
- конвертация - по курсу банка, комиссия - 1% от суммы наличных операций;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможно бесплатное обслуживание;
- наличие cash back
Особые ограничения
- карта оформляется в пакете услуг "Много бывает"
Дата актуализации
27.01.2019 00:42
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Много бывает» в 213 городах России
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
- Адрес
- 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
- Сайт
- www.gazprombank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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* 0701 — для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2 и Мотив(495) 980-41-41 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт(495) 913-74-74