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Много бывает

Visa Platinum «Много бывает» — Газпромбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 5 988 ₽
  • cash back до 10%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Cash Back
от 1 до 10%
  • 10% от безналичных операций по оплате товаров и услуг на АЗС (макс. 1 000 руб.в месяц):
  • 5% - в категории "Кафе, рестораны, сети фастфуд" (макс. 2 000 руб. в месяц);
  • 1% - в категории "Супермаркеты" (макс. 500 руб. в месяц) и другие покупки (макс. 3 000 руб. в месяц)

мин. сумма покупок для получения вознаграждения - 35 тыс. рублей в месяц; макс. сумма возврата - 3 000 руб. в месяц

Выпуск и обслуживание
0 - 5 988 ₽

499 руб. в месяц - за пакет услуг; плата не взимается при выполнении одного из условий:

  • среднемесячный остаток на счетах карт/текущих счетах/счетах вкладов не менее 200 000 руб.;
  • среднемесячный остаток на счетах карт/текущих счетах/счетах вкладов не менее 100 000 руб. и общая сумма покупок от 35 000 руб. в месяц;
  • зачисление заработной платы на карту не менее 100 000 руб. и сумма покупок не менее 35 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0,5%, мин. 199 руб.;
  • 0% - первые четыре операции в месяц при выполнении одного из условий "минимального требования"
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0,5%, мин. 199 руб.;
  • 0% - первые четыре операции в месяц при выполнении одного из условий "минимального требования"
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • выпуск до 4 дополнительных карт;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия - 1% от суммы наличных операций;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможно бесплатное обслуживание;
  • наличие cash back
Особые ограничения
  • карта оформляется в пакете услуг "Много бывает"
Дата актуализации
27.01.2019 00:42
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Много бывает» в 213 городах России
1 514
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
Сайт
www.gazprombank.ru
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Телефоны
* 0701 — для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2 и Мотив
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