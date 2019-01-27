Обслуживание карты Тип карты Visa Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Cash Back от 1 до 10% 10% от безналичных операций по оплате товаров и услуг на АЗС (макс. 1 000 руб.в месяц):

5% - в категории "Кафе, рестораны, сети фастфуд" (макс. 2 000 руб. в месяц);

1% - в категории "Супермаркеты" (макс. 500 руб. в месяц) и другие покупки (макс. 3 000 руб. в месяц) мин. сумма покупок для получения вознаграждения - 35 тыс. рублей в месяц; макс. сумма возврата - 3 000 руб. в месяц Выпуск и обслуживание 0 - 5 988 ₽ 499 руб. в месяц - за пакет услуг; плата не взимается при выполнении одного из условий: среднемесячный остаток на счетах карт/текущих счетах/счетах вкладов не менее 200 000 руб.;

среднемесячный остаток на счетах карт/текущих счетах/счетах вкладов не менее 100 000 руб. и общая сумма покупок от 35 000 руб. в месяц;

зачисление заработной платы на карту не менее 100 000 руб. и сумма покупок не менее 35 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 199 руб.;

0% - первые четыре операции в месяц при выполнении одного из условий "минимального требования" Снятие наличных в ПВН других банков 0,5%, мин. 199 руб.;

0% - первые четыре операции в месяц при выполнении одного из условий "минимального требования" Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

выпуск до 4 дополнительных карт;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;

конвертация - по курсу банка, комиссия - 1% от суммы наличных операций;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможно бесплатное обслуживание;

наличие cash back Особые ограничения карта оформляется в пакете услуг "Много бывает" Дата актуализации 27.01.2019 00:42 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.