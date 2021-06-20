✅ Ставки по ипотеке для рядового заемщика заметно выше средневзвешенной ставки, рассчитываемой с учетом как базовых, так и льготных программ, но есть способы оформить ипотеку со скидкой. О них рассказала ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг финансового супермаркета Банки.ру Инна Солдатенкова.

✅ Мотивация к вакцинации: законно ли наказывать работников за отказ привиться. Вакцинацию от коронавируса некоторых категорий работников сделали обязательной в Москве, Московской и Кемеровской областях. Очевидно, подтянутся и другие регионы. Следующим в повестке появился вопрос: что делать с непривитыми гражданами? Временно отстранять их от работы (как это разрешили столичные власти) с сохранением зарплаты или без нее, а может, и вовсе увольнять? Банки.ру спросили у юристов, законно ли наказывать работников за отказ привиться и что грозит работодателям, если их работники — противники вакцинации?

✅ Счетная палата предложила скорректировать условия программы льготной ипотеки после 1 июля 2021 года. В частности, ведомство предлагает снизить ставку для семей, родивших третьего и последующих детей, в том числе распространить такое снижение на уже действующие ипотечные кредиты в рамках программы.



✅ Более половины россиян экономят только тогда, когда у них появляются финансовые проблемы. При этом больше трети живут в режиме постоянной экономии, а ни в чем себе не отказывают лишь 7%. Пандемия не изменила отношения к экономии у 80% россиян.

✅ Банкиры предупредили о неизбежном подорожании кредитов. Стоимость кредитных продуктов увеличится вслед за изменением ключевой ставки. Ставки на кредиты вырастут в диапазоне 0,5—1 процентного пункта. Повышение кредитных ставок в конце II и в III кварталах 2021 года также спрогнозировал ЦБ.

✅ Названы регионы России с самыми состоятельными семьями. Лидерами рейтинга по уровню благосостояния семей в российских регионах в 2020 году остаются Ямало-Ненецкий округ, а также другие нефтегазодобывающие регионы и обе столицы, а замыкает список — Кабардино-Балкария.

✅ Эксперты назвали основные проблемы клиентов банков. Отсутствие полной информации и пояснений по индивидуальным условиям кредитного договора до его заключения — именно эта проблема возглавила список сложностей, с которыми столкнулись клиенты банков из развивающихся стран.

✅ Реестр финансовых аналитиков: зачем он нужен инвестору. Национальная финансовая ассоциация, объявившая о запуске такого перечня, пытается повысить доверие граждан к фондовому рынку.

✅ Цены на новые квартиры в 2022 году могут снизиться на 5—8%. За время действия программы льготной ипотеки в новостройках порядка 20% квартир было приобретено для их дальнейшей реализации. Если объекты инвесторов выйдут на рынок массово и в краткосрочной перспективе, средняя стоимость квартир может снизиться, полагают эксперты.

✅ Рост доходов россиян и снижение числа бедных сейчас является главной целью правительства, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

✅ Россияне назвали комфортный размер пенсии. Так, почти половине (44%) граждан необходимо 45—60 тыс. рублей в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно, 33% нужно не менее 50—70 тыс. рублей, 16% не согласны получать менее 100 тыс. рублей в месяц. Половина россиян назвала государство в качестве основного гаранта и источника этих доходов.

✅ Идет третий сезон «Это к деньгам» — самый азартный из вышедших. Разрыв между лидером и аутсайдером сократился. Влада подвел ETF Китая, а Лену — рухнувший Splunk. Сейчас ведущие решили сыграть на росте ставки. Удачно ли, оценит Георгий Ващенко из «Фридом Финанса».