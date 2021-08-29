✅ НАУФОР предложила регулятору увеличить налоговый вычет по ИИС в 2,5 раза. Организация считает, что нужно увеличить сумму ежегодного налогового вычета по индивидуальным инвестиционным счетам первого типа с текущих 400 тыс. до 1 млн рублей, если счет не закрыт в течение трех лет. Таким образом, налоговый вычет может вырасти до 130 тыс. рублей в год.

✅ До июля 2022 года остаться без лицензии могут 30 банков, следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА». Как отмечают аналитики, темпы консолидации банковского сектора и ухода игроков с рынка значительно ускорились во II квартале 2021 года.

✅ Налоговикам запретят списывать деньги физлиц в бесспорном порядке. По мнению суда, даже при наличии долгов по налогам у индивидуального предпринимателя они не могут быть в бесспорном порядке взысканы с его счета, открытого как физлицом.

✅ Максимальная ставка топ-10 российских банков продолжила рост, составив по итогам второй декады августа 6,1% годовых против примерно 5,75% за первую декаду месяца. В последний раз показатель превышал уровень 6% в конце 2019 года (по итогам третьей декады декабря 2019-го она составляла 6,01%).

✅ Нормативы регулятора в июле нарушали семь банков. Шесть банков-нарушителей находятся в процессе финансового оздоровления. На 1 августа 2021 года в России было зарегистрировано 340 банков (233 с универсальной лицензией и 107 с базовой лицензией).

✅ Госдолг России превысил 20,4 трлн рублей. Это следует из оперативного доклада Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за первое полугодие 2021 года.

✅ Банк России объявил о готовящейся реформе платежного рынка, которая может обернуться для банков потерей части комиссионных доходов: регулятор даст возможность любой нефинансовой компании заниматься платежами россиян.

✅ Названы города с жильем дешевле 500 тыс. рублей. Риелторы составили рейтинг городов с самой большой долей жилья с такой стоимостью. В топ-5 вошли Омск (его доля от общего числа сделок составляет 32%), Волгоград (23,4%), Челябинск (15%), Новосибирск (12%), Воронеж (5,3%). В Москве и Санкт-Петербурге, а также в их областях показатель составляет 1,1% и 0,5% соответственно.

✅ Путин подписал указы о единовременной выплате пенсионерам. В соответствии с указами российские пенсионеры получат единовременную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей. Выплата состоится в сентябре 2021 года, подавать заявление о ней не нужно.

✅ В СБП появилась возможность вернуть ошибочный платеж. В Системе быстрых платежей в августе появился аналог чарджбэка — механизма взаимодействия между банками, позволяющего вернуть ошибочный или мошеннический перевод. Сервис эксплуатируют уже 130 банков, среди них ВТБ, ПСБ, МКБ, Райффайзенбанк и Росбанк.

✅ Стоимость авиабилетов по России снизилась на 30%. Средняя стоимость билетов по России в одну сторону с вылетом в сентябре — декабре упала на 13—17% к 2019 году, а билеты «туда-обратно» стали на 30% дешевле по сравнению с 2020 годом. Так, средняя стоимость авиабилета по России в экономклассе в сентябре — декабре составляет 7,5 тыс. рублей.

✅ Сбережения на валютных счетах в банках достигли максимума за четыре года. В январе — июле 2021 года сбережения граждан на валютных счетах в банках выросли на 17,6% до 35,6 млрд долларов на 1 августа, это самый большой прирост с 2017 года. Россияне переводят валюту со вкладов на текущие счета в банках, следует из статистики ЦБ. За весь 2020 год приток по этой статье баланса составил 8,3 млрд долларов.

✅ Fingram: как молодой семье получить субсидию на жилье. Молодые семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, в 2021 году могут получить финансовую поддержку от государства в рамках специальной программы. О том, как получить такую помощь, — в новом выпуске Fingram.



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