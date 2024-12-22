ЦБ принял неожиданное решение, Сбербанк и ВТБ подняли ставки по вкладам. Главное за неделю

🔸 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%.
🔸 Сбербанк поднял ставки по вкладам и накопительному счету. Банк также поднял ставку до 29% по вкладу «Забота о будущем».
🔸 ВТБ запустил новый вклад и повысил ставки по краткосрочным вкладам.
🔸 ЦБ оштрафовал ВТБ и Газпромбанк.
🔸 В России обрушились выдачи автокредитов.
🔸 Почта Банк запустил новый вклад со ставкой до 28,5% годовых и повысил ставки по вкладам.
🔸 Еще одна страна собирается выпускать карты «Мир».
🔸 Сбербанк возобновил выдачу семейной ипотеки.
🔸 «Прибавку съест налог»: в Госдуме раскритиковали индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Самые прибыльные* годовые вклады
Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:
- «Доход», Банк Уралсиб
- «МКБ. Перспектива», Московский кредитный банк
- «ВТБ вклад», ВТБ
- «МТС Вклад», МТС Банк
- «В плюсе с Привилегиями "Плюс"», Газпромбанк
* Условия по вкладам актуальны на 10 декабря 2024 года.