ЦБ принял неожиданное решение, Сбербанк и ВТБ подняли ставки по вкладам. Главное за неделю

🔸 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

🔸 Сбербанк поднял ставки по вкладам и накопительному счету. Банк также поднял ставку до 29% по вкладу «Забота о будущем».

🔸 ВТБ запустил новый вклад и повысил ставки по краткосрочным вкладам.

🔸 ЦБ оштрафовал ВТБ и Газпромбанк.

🔸 В России обрушились выдачи автокредитов.

🔸 Почта Банк запустил новый вклад со ставкой до 28,5% годовых и повысил ставки по вкладам.

🔸 Еще одна страна собирается выпускать карты «Мир».

🔸 Сбербанк возобновил выдачу семейной ипотеки.

🔸 «Прибавку съест налог»: в Госдуме раскритиковали индексацию пенсий работающих пенсионеров.

Самые прибыльные* годовые вклады

Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 10 декабря 2024 года.