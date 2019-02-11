Россия, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Дебетовая
Мир — Россия
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 250 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
оплата проезда в метро Санкт-Петербурга
Выпуск и обслуживание
250 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% при сумме снятия до 300 000 руб. в месяц;
- 5% при сумме снятия свыше 300 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% при сумме снятия до 300 000 руб. в месяц;
- 5% при сумме снятия свыше 300 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 200 руб.
- 5% при сумме снятия свыше 300 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 200 руб.
- 5% при сумме снятия свыше 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 45% годовых;
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
- смена ПИН-кода - 30 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- пониженная комиссия за снятие наличных в банкоматах и кассах банков-партнеров
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
11.02.2019 13:06
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 49 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный Банк «Россия»
- Адрес
- 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер А
- ОГРН
- 1027800000084
- Сайт
- www.abr.ru
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