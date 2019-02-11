Обслуживание карты Тип карты Мир Премиальная Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 4 000 ₽ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года) Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание Снятие наличных в банкоматах банка 0,3% Снятие наличных в ПВН банка 0,3% Снятие наличных в банкоматах других банков 3%, мин. 120 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 120 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 250 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц; установка / изменение индивидуального лимита - 350 руб. Дополнительная информация СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;

плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. за операцию;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая стоимость обслуживания Минусы обслуживание оплачивается на 3 года вперед;

наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка;

крупная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир» Дата актуализации 11.02.2019 15:46 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.