Генбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
ГЕНсоциальная
Мир — Генбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Начисление процентов на остаток средств на счете
4,5%
4,5% годовых начисляются на ежедневный остаток в размере равным или более 3 000 рублей в течение полного месяца
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
3%, мин. 120 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
3%, мин. 120 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в сутки, 300 000 руб. в месяц; установка / изменение индивидуального лимита - 150 руб.
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.;
- плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;
- СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- бесплатное СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете
Минусы
- крупная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков
Особые ограничения
- карта оформляется для зачисления пенсий или других социальных пособий (перевод пенсии в банк обязателен);
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
11.02.2019 15:47
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «ГЕНсоциальная» в 31 городе России
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Справочная информация
АО «Генбанк»
- Адрес
- 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13
- Сайт
- www.genbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Симферополь
- Телефоны
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8 800 333-55-45 — единая справочная служба