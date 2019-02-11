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Генбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир

ГЕНсоциальная

Мир — Генбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Начисление процентов на остаток средств на счете
4,5%
4,5% годовых начисляются на ежедневный остаток в размере равным или более 3 000 рублей в течение полного месяца
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

3%, мин. 120 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

3%, мин. 120 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в сутки, 300 000 руб. в месяц; установка / изменение индивидуального лимита - 150 руб.
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;
  • СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете
Минусы
  • крупная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков
Особые ограничения
  • карта оформляется для зачисления пенсий или других социальных пособий (перевод пенсии в банк обязателен);
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
11.02.2019 15:47
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «ГЕНсоциальная» в 31 городе России
11 626
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Справочная информация
АО «Генбанк»
Адрес
295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13
Сайт
www.genbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Симферополь
Отделения 24
Банкоматы 100
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Телефоны
8 800 333-55-45 — единая справочная служба