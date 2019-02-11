Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Начисление процентов на остаток средств на счете 4,5% годовых начисляются на ежедневный остаток в размере равным или более 3 000 рублей в течение полного месяца 4,5% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 3%, мин. 120 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 120 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 50 000 руб. в сутки, 300 000 руб. в месяц; установка / изменение индивидуального лимита - 150 руб. Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.;

плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;

СМС-информирование - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты;

бесплатное СМС-информирование;

начисление процентов на остаток средств на картсчете Минусы крупная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков Особые ограничения карта оформляется для зачисления пенсий или других социальных пособий (перевод пенсии в банк обязателен);

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир» Дата актуализации 11.02.2019 15:47 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.