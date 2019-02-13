Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности чип Начисление процентов на остаток средств на счете 3% годовых - на остаток от 200 000 руб., 5,5% годовых - на сумму менее 200 000 руб. от 3% до 5,5% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% при снятии до 200 000 руб. в месяц, 1% - от 200 000 до 1 000 000 руб. в месяц, 3% - от 1 000 000 до 3 000 000 руб. в месяц, 10% - при снятии свыше 3 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 400 000 руб. в месяц Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;

конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;

СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты;

начисление процентов на остаток;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах/ ПВН сторонних банков;

бесплатный запрос баланса в любых банкоматах Особые ограничения карта выпускается только при предъявлении пенсионного удостоверения или документа из Пенсионного Фонда РФ (территориальных органов ПФР), министерств и ведомств, осуществляющих пенсионное обеспечение Дата актуализации 13.02.2019 15:27 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Оформить карту

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.