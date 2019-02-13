Транскапиталбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Пенсионная Мир
Мир Классическая — Транскапиталбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 5,5%
3% годовых - на остаток от 200 000 руб., 5,5% годовых - на сумму менее 200 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0% при снятии до 200 000 руб. в месяц, 1% - от 200 000 до 1 000 000 руб. в месяц, 3% - от 1 000 000 до 3 000 000 руб. в месяц, 10% - при снятии свыше 3 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 400 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
- СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- начисление процентов на остаток;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах/ ПВН сторонних банков;
- бесплатный запрос баланса в любых банкоматах
Особые ограничения
- карта выпускается только при предъявлении пенсионного удостоверения или документа из Пенсионного Фонда РФ (территориальных органов ПФР), министерств и ведомств, осуществляющих пенсионное обеспечение
Дата актуализации
13.02.2019 15:27
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная Мир» в 36 городах России
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Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
- Адрес
- 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
- Сайт
- www.tkbbank.ru
- Отделения и банкоматы
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