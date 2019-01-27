Газпромбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Мама и малыш
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 788 ₽
- cash back до 5%
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Cash Back
от 1 до 5%
- 5% в категории "Одежда для детей и новорожденных", "Магазины игрушек" (не более 1 000 руб. в месяц);
- 3% - "Медицинский услуги", "Аптеки", "СПА-салоны" (не более 2 000 руб. в месяц);
- 1% - "Супермаркеты" (до 500 руб. в месяц) и от остальных покупок
мин. сумма покупок для получения вознаграждения - 15 тыс. рублей; макс. - 3 000 руб. в месяц
Бонусы
- другое
- 10% скидка на страхование жизни и здоровья ребенка;
- 10% скидка на добровольное медицинское страхование на ребенка/родителя
Выпуск и обслуживание
0 - 1 788 ₽
149 руб. в месяц - за пакет услуг; плата не взимается при выполнении одного из условий:
- среднемесячный остаток на счетах карт/текущих счетах/счетах вкладов не менее 75 000 руб.;
- среднемесячный остаток на счетах карт/текущих счетах/счетах вкладов не менее 50 000 руб. и общая сумма покупок от 15 000 руб. в месяц;
- зачисление заработной платы на карту не менее 50 000 руб. и сумма покупок не менее 15 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,5%, мин. 199 руб.;
- 0% - первые четыре операции в месяц при выполнении одного из условий "минимального требования" в банкоматах банков-участников корпоративной сети
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,5%, мин. 199 руб.;
- 0% - первые четыре операции в месяц при выполнении одного из условий "минимального требования" в ПВН банков-участников корпоративной сети
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- выпуск до 4 дополнительных карт;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;
- конвертация - по курсу банка, комиссия по операциям выдачи /приема наличных - 1%, по безналичным операциям - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- возможность отмены/снижения платы за обслуживание;
- первые четыре операции снятия наличных в месяц при выполнении одного из условий "минимального требования" в устройствах банков-участников корпоративной сети
Особые ограничения
- карта оформляется в пакете услуг "Мама и малыш"
Дата актуализации
27.01.2019 15:34
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мама и малыш» в 213 городах России
Справочная информация
АО «Газпромбанк»
- Адрес
- 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
- Сайт
- www.gazprombank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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* 0701 — для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2 и Мотив(495) 980-41-41 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт(495) 913-74-74