Обслуживание карты Тип карты Visa Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Cash Back от 1 до 10% 10% в категории "Одежда для детей и новорожденных", "Магазины игрушек" (не более 1 000 руб. в месяц);

5% - "Медицинский услуги", "Аптеки", "СПА-салоны" (не более 2 000 руб. в месяц);

1% - "Супермаркеты" (не более 500 руб.) и от остальных покупок мин. сумма покупок для получения вознаграждения - 35 тыс. рублей; макс. - 3 000 руб. в месяц Бонусы другое 10% скидка на страхование жизни и здоровья ребенка;

10% скидка на добровольное медицинское страхование на ребенка/родителя Выпуск и обслуживание 0 - 5 988 ₽ 499 руб. в месяц - за пакет услуг; плата не взимается при выполнении одного из условий: среднемесячный остаток на счетах карт/текущих счетах/счетах вкладов не менее 200 000 руб.;

среднемесячный остаток на счетах карт/текущих счетах/счетах вкладов не менее 100 000 руб. и общая сумма покупок от 35 000 руб. в месяц;

зачисление заработной платы на карту не менее 100 000 руб. и сумма покупок не менее 35 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 199 руб.;

0% - первые четыре операции в месяц при выполнении одного из условий "минимального требования"в банкоматах банков-участников корпоративной сети Снятие наличных в ПВН других банков 0,5%, мин. 199 руб.;

0% - первые четыре операции в месяц при выполнении одного из условий "минимального требования" в ПВН банков-участников корпоративной сети Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

выпуск до 4 дополнительных карт;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;

конвертация - по курсу банка, комиссия по операциям выдачи /приема наличных - 1%, по безналичным операциям - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

бесплатное СМС-информирование;

возможность отмены/снижения платы за обслуживание;

первые четыре операции снятия наличных в месяц при выполнении одного из условий "минимального требования" в устройствах сторонних банков Особые ограничения карта оформляется в пакете услуг "Мама и малыш" Дата актуализации 27.01.2019 15:34 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.