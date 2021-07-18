✅ В начале недели стартовала новая рекламная кампания финансового супермаркета Банки.ру. В серии рекламных роликов маркетплейс знакомит зрителей с новым маскотом — роботом Банки.ру: умным и технологичным, большим и добрым, всегда готовым прийти на помощь и подобрать лучший финансовый продукт.

✅ Финансовый супермаркет Банки.ру запустил мобильное приложение. С его помощью можно легко, быстро и бесплатно подобрать самый выгодный финансовый продукт и оставить заявку на его получение для направления напрямую в банк, микрофинансовую, страховую или инвестиционную компанию.



✅ Банки намерены запустить технологию по борьбе со звонками мошенников. Система учета и анализа телефонного мошенничества будет отслеживать маршрут звонков и сможет найти недобросовестных операторов, которые обслуживают злоумышленников.



✅ ЦБ призвал банки и МФО реструктурировать потребкредиты и ипотеку своим клиентам, которые пострадали во время чрезвычайных ситуаций в Крыму и Краснодарском крае, а также не взыскивать с них заложенное под кредиты имущество.

✅ Названы самые высокооплачиваемые вакансии июля в банковской сфере. Более 500 сотрудников, которых российские банки планируют нанять в ближайшее время, могут рассчитывать на зарплату от 170 тыс. рублей; в целом банковскому сектору сейчас требуется свыше 25 тыс. новых работников.

✅ В Москве и Подмосковье с 19 июля отменили систему обязательных QR-кодов для общепита. Также с 19 июля в Москве разрешено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах и барах и посещение детских игровых комнат при условии cоблюдения специальных требований к предоставлению услуг.

✅ Минстрой фиксирует снижение спроса на жилье и ждет коррекции цен. Для стабилизации цен на жилье в России необходимо достичь баланса между спросом и предложением, заявил заместитель министра по строительству и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

✅ Госпрограмму автокредитования могут остановить из-за дефицита машин. Минпромторг не планирует возобновлять программу льготного автокредитования, в рамках которой бюджет компенсирует 10% авансового платежа за машину стоимостью до 1,5 млн рублей.

✅ Европейский премиальный медцентр вышел на фондовый рынок. Российская сеть частных клиник разместила на Мосбирже глобальные депозитарные расписки на 40 млн акций. С 15 июля они поступили в обращение и доступны всем инвесторам за рубли.

✅ Роструд уточнил правила отстранения непривитых сотрудников. Так, работодатели из ряда сфер будут обязаны отстранять таких сотрудников без сохранения зарплаты в случае отказа от вакцинации без медицинских противопоказаний. Дата отстранения зависит от сроков проведения вакцинации в регионе, сказано в документе Роструда.

✅ Эксперты рассказали, какие группы товаров подорожают из-за жары. Всего таких групп три, одна из них — это продукция, на которую подскочил спрос. В частности, мороженое, безалкогольные напитки, пиво. Традиционно в летние месяцы спрос на эту продукцию выше. Кроме того, в Союзе потребителей спрогнозировали рост цен на основные продукты питания.

✅ ЦБ дал разъяснения относительно права заемщика на возврат денег за страховку. Заемщик, досрочно погасивший долг, имеет право получить обратно часть страховой премии по всем рискам, которые покрывает страховка (если не произошел страховой случай).

✅ Несколько банков запустили переводы с карт «Мир» на карты национальной платежной системы Белоруссии. Теперь перевод средств с карт «Мир» можно сделать на карты белорусской платежной системы «Белкарт».

✅ Третий сезон инвестиционного шоу «Это к деньгам» приближается к завершению. На этой неделе Лена решает заняться здоровьем, Влада успокаивает шум воды, а Таня пытается войти в IT, но в итоге уходит в мужской монастырь.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

