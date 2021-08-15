✅ Мошенники нашли новый способ похитить данные карт. Злоумышленники рассылают письма или размещают рекламу в соцсетях с предложением получить «независимые начисления от инвесторов в благодарность за активное использование банкинга».

✅ ФАС проводит антикартельные проверки крупнейших торговых сетей. В рамках проводимых проверок служба определит ценообразование у крупнейших розничных сетей, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен.

✅ Держатели Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов. В частности, держателям карт платежной системы в России доступна возможность проверки оформленных подписок, а также наличия сохраненных карт в интернет-магазинах, в которых пользователи ранее совершали оплату. Такой функционал стал доступен банкам — партнерам финансовой организации в 2021 году, и многие из них планируют его реализацию в своих мобильных приложениях.

✅ Реальные доходы россиян не растут уже десять лет. Покупательная способность россиян в первом полугодии упала в 64 регионах России, а в течение последних лет реальные доходы граждан почти не растут и никак не могут вернуться на уровень 2013—2014 годов.

✅ Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам усилила рост, составив по итогам первой декады августа 5,75% годовых против 5,55% за третью декаду июля.

✅ Клиентов НПФ защитят от мошенничеств со сменой фонда. Госдума в октябре может принять законопроект, обязывающий негосударственные страховые фонды восстанавливать суммы пенсионных накоплений граждан, если они были незаконно перечислены в другие страховые компании и это было признано решением суда.

✅ Банк России увидел признаки перегрева на рынке недвижимости. Темп роста цен на первичном рынке жилья во II квартале в годовом выражении составил 20,6%, что свидетельствует о признаках перегрева на рынке недвижимости, сообщила директор департамента финстабильности Центробанка Елизавета Данилова. Она также объяснила парадокс выдач кредитов людям, чей заем выше дохода.

✅ В Госдуме предложили повысить МРОТ до 20 тыс. рублей. Принятие законопроекта, считают его авторы, позволит вывести из бедности и нищеты значительное число россиян, уменьшить дифференциацию в доходах населения, снизить социальную напряженность.

✅ На какой из российских бирж теперь доступны акции скандально известного онлайн-брокера Robinhood и акции какой нефтекомпании могут почти удвоиться в цене? Подробности в еженедельном выпуске инвестдайджеста.

✅ Россиянам хотят запретить вкладывать в «пирамиды» заемные средства. Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров обратился в ЦБ с целью решить проблему вложений в «пирамиды» заемных средств гражданами. В фонде уверены, что уменьшить масштабы проблемы может усиленное информирование граждан о недопустимости использования потребкредитов в «предпринимательских инвестиционных целях».

✅ Для заемщиков предложено ввести иной обязательный идентификатор. Поиск кредитной истории только по паспорту, из которого власти разрешили убрать сведения о ранее выданных документах, удостоверяющих личность, позволит получать кредиты недобросовестным заемщикам. Выходом из ситуации может стать внесение в число идентификаторов клиентской истории СНИЛС и ИНН, которые не меняются в течение всей жизни.

✅ Банки.ру запустил виджет курсов валют для мобильных телефонов. Пользователи мобильного приложения Банки.ру теперь могут установить на свой смартфон виджет курсов валют. Больше не нужно искать информацию на сайте — все актуальные данные доступны на экране мобильного телефона.

✅ Российские власти предложили приватизировать «Мир». В Минфине и на финансовом рынке уверены, что момент для приватизации настал, причем компания может рассчитывать на успешное публичное размещение акций.

✅ Россияне стали экономить на ритуальных услугах. В первом полугодии смертность в России выросла на 16%, однако совокупная выручка ритуальных агентств увеличилась всего на 9%, до 36,9 млрд рублей. Граждане стараются экономить на дополнительных и мемориальных услугах, особенно в регионах.