Мошенники нашли новый способ похитить данные карт. Злоумышленники рассылают письма или размещают рекламу в соцсетях с предложением получить «независимые начисления от инвесторов в благодарность за активное использование банкинга».

ФАС проводит антикартельные проверки крупнейших торговых сетей. В рамках проводимых проверок служба определит ценообразование у крупнейших розничных сетей, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен.

Держатели Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов. В частности, держателям карт платежной системы в России доступна возможность проверки оформленных подписок, а также наличия сохраненных карт в интернет-магазинах, в которых пользователи ранее совершали оплату. Такой функционал стал доступен банкам — партнерам финансовой организации в 2021 году, и многие из них планируют его реализацию в своих мобильных приложениях.

Реальные доходы россиян не растут уже десять лет. Покупательная способность россиян в первом полугодии упала в 64 регионах России, а в течение последних лет реальные доходы граждан почти не растут и никак не могут вернуться на уровень 2013—2014 годов.

Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам усилила рост, составив по итогам первой декады августа 5,75% годовых против 5,55% за третью декаду июля.

Клиентов НПФ защитят от мошенничеств со сменой фонда. Госдума в октябре может принять законопроект, обязывающий негосударственные страховые фонды восстанавливать суммы пенсионных накоплений граждан, если они были незаконно перечислены в другие страховые компании и это было признано решением суда.

Банк России увидел признаки перегрева на рынке недвижимости. Темп роста цен на первичном рынке жилья во II квартале в годовом выражении составил 20,6%, что свидетельствует о признаках перегрева на рынке недвижимости, сообщила директор департамента финстабильности Центробанка Елизавета Данилова. Она также объяснила парадокс выдач кредитов людям, чей заем выше дохода.

В Госдуме предложили повысить МРОТ до 20 тыс. рублей. Принятие законопроекта, считают его авторы, позволит вывести из бедности и нищеты значительное число россиян, уменьшить дифференциацию в доходах населения, снизить социальную напряженность.

✅ На какой из российских бирж теперь доступны акции скандально известного онлайн-брокера Robinhood и акции какой нефтекомпании могут почти удвоиться в цене? Подробности в еженедельном выпуске инвестдайджеста.

Россиянам хотят запретить вкладывать в «пирамиды» заемные средства. Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров обратился в ЦБ с целью решить проблему вложений в «пирамиды» заемных средств гражданами. В фонде уверены, что уменьшить масштабы проблемы может усиленное информирование граждан о недопустимости использования потребкредитов в «предпринимательских инвестиционных целях».

Для заемщиков предложено ввести иной обязательный идентификатор. Поиск кредитной истории только по паспорту, из которого власти разрешили убрать сведения о ранее выданных документах, удостоверяющих личность, позволит получать кредиты недобросовестным заемщикам. Выходом из ситуации может стать внесение в число идентификаторов клиентской истории СНИЛС и ИНН, которые не меняются в течение всей жизни.

Банки.ру запустил виджет курсов валют для мобильных телефонов. Пользователи мобильного приложения Банки.ру теперь могут установить на свой смартфон виджет курсов валют. Больше не нужно искать информацию на сайте — все актуальные данные доступны на экране мобильного телефона.

Российские власти предложили приватизировать «Мир». В Минфине и на финансовом рынке уверены, что момент для приватизации настал, причем компания может рассчитывать на успешное публичное размещение акций.

Россияне стали экономить на ритуальных услугах. В первом полугодии смертность в России выросла на 16%, однако совокупная выручка ритуальных агентств увеличилась всего на 9%, до 36,9 млрд рублей. Граждане стараются экономить на дополнительных и мемориальных услугах, особенно в регионах.