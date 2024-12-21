Прибавку работающим «съест налог», за что могут урезать пенсию. Социальные новости недели

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Дебетовые карты для пенсионеров

Сейчас в линейках многих банков есть карты для пенсионеров. По ним для клиентов старшего возраста предлагается льготная стоимость обслуживания, категории кэшбэка, оплата ЖКУ без комиссии, часто есть процент на остаток, что позволяет пенсионерам накапливать сбережения. Правда, для получения выгодных условий владельцу карты может быть необходимо перевести на нее начисление пенсии или пособий. Аналитик Банки.ру Эряния Бочкина составила перечень примеров таких карт: